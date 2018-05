Ірландський воротар примудрився отримати червону картку у серії післяматчевих пенальті (відео)

Молодий голкіпер зарано вибіг з лінії воріт

Під час поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи (U-17) з футболу Ірландія – Нідерланди трапився незвичайний епізод.

Після завершення основного та додаткового часу, під час якого не вдалося виявити переможця (1:1), команди пробивали пенальті.

За рахунку 4:4 воротар ірландців Джеймс Коркоран парирував удар гравця команди суперників, свідомо вийшовши з воріт ще до удару.

Суддя не тільки не зарахував взяття воріт, але і показав голкіперу жовту картку, яка для Коркорана стала другою.

У ворота встав польовий гравець, але відбити повторне виконання пенальті він не зміг.

Ireland have been eliminated from the U17 European championships after their goalkeeper is sent off DURING the penalty shootout for moving off his line too early! Shocking! Via @RTEsoccer pic.twitter.com/PKHJWOZMW4