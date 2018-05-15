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    Ірландський воротар примудрився отримати червону картку у серії післяматчевих пенальті (відео)

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    Фото irishtimes.com
    Фото irishtimes.com

    Молодий голкіпер зарано вибіг з лінії воріт

    Під час поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи (U-17) з футболу Ірландія – Нідерланди трапився незвичайний епізод.

    Після завершення основного та додаткового часу, під час якого не вдалося виявити переможця (1:1), команди пробивали пенальті.

    За рахунку 4:4 воротар ірландців Джеймс Коркоран парирував удар гравця команди суперників, свідомо вийшовши з воріт ще до удару.

    Суддя не тільки не зарахував взяття воріт, але і показав голкіперу жовту картку, яка для Коркорана стала другою.

    У ворота встав польовий гравець, але відбити повторне виконання пенальті він не зміг.

    Перемогу у матчі здобула команда Нідерландів, яка зіграє у півфіналі проти англійців.

    Джерело: sport.ua

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