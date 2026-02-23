Головна Спорт Новини
Воротар збив чайку в турнірі аматорів у Туреччині: одноклубник реанімував птаха

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Воротар збив чайку в турнірі аматорів у Туреччині: одноклубник реанімував птаха
Чайка постраждала під час футбольного поєдинку
фото: Reuters

Неприємний інцидент зі щасливим кінцем трапився у поєдинку футбольних любителів

Голкіпер м'ячем ненавмисне влучив у чайку в польоті в любительській лізі Стамбула. Про це повідомляє «Главком».

Невеселий епізод стався в першому таймі протистояння команд «Мевланакапи Гюзельхісар» і «Стамбул Юрдум Спор». Воротар Мухаммет Уяник збив чайку. Птах упав на газон і не рухався.

На допомогу кинувся один із футболістів. Упродовж хвилини він робив чайці масаж серця. Зрештою, птах отямився. Згодом його передали ветеринарам. У чайки ушкоджені крила, тож поки вона не зможе літати.

Тим часом уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками. Дісталося транспорту київської «Оболоні». За словами гендиректора «пивоварів», клуб стягне кошти за розбите вікно з «Олександрії» або УПЛ.

Напередодні фанати «Карпат» побилися зі стюардами «Арени Львів» під час матчу проти донецького «Шахтаря». За однією з версій, фанати бурхливо відреагували на попередні дії стюардів. Ті нібито надто жорстко затримали хлопця, який вистрибнув із сектора до поля.

