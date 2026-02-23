Воротар збив чайку в турнірі аматорів у Туреччині: одноклубник реанімував птаха

Чайка постраждала під час футбольного поєдинку

Неприємний інцидент зі щасливим кінцем трапився у поєдинку футбольних любителів

Голкіпер м'ячем ненавмисне влучив у чайку в польоті в любительській лізі Стамбула. Про це повідомляє «Главком».

Невеселий епізод стався в першому таймі протистояння команд «Мевланакапи Гюзельхісар» і «Стамбул Юрдум Спор». Воротар Мухаммет Уяник збив чайку. Птах упав на газон і не рухався.

На допомогу кинувся один із футболістів. Упродовж хвилини він робив чайці масаж серця. Зрештою, птах отямився. Згодом його передали ветеринарам. У чайки ушкоджені крила, тож поки вона не зможе літати.

🚨 Sahada martıya kalp masajı!



İstanbul'da amatör kümede oynanan bir maçta, top uçan martıya çarptı. Hareket etmeyen martıyı futbolcular kalp masajı yaparak hayata döndürdü. pic.twitter.com/7beJvy0zTR — ZPOR (@gzt_spor) — ZPOR (@gzt_spor) February 22, 2026

Тим часом уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками. Дісталося транспорту київської «Оболоні». За словами гендиректора «пивоварів», клуб стягне кошти за розбите вікно з «Олександрії» або УПЛ.

Напередодні фанати «Карпат» побилися зі стюардами «Арени Львів» під час матчу проти донецького «Шахтаря». За однією з версій, фанати бурхливо відреагували на попередні дії стюардів. Ті нібито надто жорстко затримали хлопця, який вистрибнув із сектора до поля.