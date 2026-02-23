Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди

Гераскевич: Хотілося здобути олімпійську медаль для України

Скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.

«Звичайно, хотілося здобути олімпійську медаль для України. Ми реально мали всі шанси, ми були дуже швидкі на тренуваннях. І ті спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях під час Олімпіади (німці Аксель Юнґ та Крістофер Ґротгер – «Главком»), вони здобули медалі. І, звичайно, що є таке відчуття, що ми втратили медаль», – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце