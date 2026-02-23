Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди
МОК заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді
фото: Getty Images

Гераскевич: Хотілося здобути олімпійську медаль для України

Скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.

«Звичайно, хотілося здобути олімпійську медаль для України. Ми реально мали всі шанси, ми були дуже швидкі на тренуваннях. І ті спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях під час Олімпіади (німці Аксель Юнґ та Крістофер Ґротгер – «Главком»), вони здобули медалі. І, звичайно, що є таке відчуття, що ми втратили медаль», – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)

Читайте також:

Теги: Олімпіада Владислав Гераскевич олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український скелетоніст Владислав Гераскевич
Дискваліфікація, що стала перемогою: МОК зробив Гераскевича символом
12 лютого, 13:56
Пронін наголосив, що колишній очільник Банкової ніяк не долучений до команди адвокатів
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
13 лютого, 09:56
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
13 лютого, 21:07
У Венеції нагородили переможця конкурсу «Найкраща маска» карнавалу
Карнавал-2026 у Венеції визначив переможців конкурсу костюмів і масок
16 лютого, 18:43
Просвірнова у фіналі континентальної першості в Польщі обійшла бронзову призерку Олімпіади-2022 Франческу Лолобріджіду
Ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства
26 сiчня, 15:07
Ліндсі Вонн 84 рази вигравала етапи Кубка світу з гірськолижного спорту
Легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна
3 лютого, 20:03
Через костюм і окуляри особистість волонтерки була розсекречена лише кілька днів тому
Табличку України під час відкриття Олімпіади несла росіянка. Деталі скандалу
17 лютого, 22:34
Віталій Мандзин замкнув чільну десятку в масстарті
Українські біатлоністи завершили виступи на Олімпіаді-2026: результат останньої гонки
20 лютого, 16:46
Лижні акробати Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна з синьо-жовтим стягом у руках під час церемонії закриття Ігор
Жодної медалі на Олімпіаді. Ющенко заспокоїв українців
Сьогодні, 09:56

Новини

Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками
Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди
УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів
УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему
Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua