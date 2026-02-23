Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи
Українки вдало виступили у Грузії
Трьома медалями відзначилися юні українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи у Тбілісі (Грузія). Про це повідомляє «Главком».
Медалі вибороли:
- «Срібло»: Майя Величко (шабля, особисті змагання).
- «Срібло»: Єлизавета Горбачук, Аліна Дмитрук, Маргарита Ангарська та Поліна Спиридонова (шпага, командні змагання).
- «Бронза»: Єлизавета Горбачук (шпага, особисті змагання).
Четвертий рік поспіль наші шпажистки в трійці найсильніших кадетських команд Європи.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
