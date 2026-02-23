Головна Спорт Новини
Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Четвертий рік поспіль наші шпажистки в трійці найсильніших кадетських команд Європи

Українки вдало виступили у Грузії

Трьома медалями відзначилися юні українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи у Тбілісі (Грузія). Про це повідомляє «Главком».

Медалі вибороли:

  • «Срібло»: Майя Величко (шабля, особисті змагання).
  • «Срібло»: Єлизавета Горбачук, Аліна Дмитрук, Маргарита Ангарська та Поліна Спиридонова (шпага, командні змагання).
  • «Бронза»: Єлизавета Горбачук (шпага, особисті змагання).

Четвертий рік поспіль наші шпажистки в трійці найсильніших кадетських команд Європи.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
