Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи

Четвертий рік поспіль наші шпажистки в трійці найсильніших кадетських команд Європи

Українки вдало виступили у Грузії

Трьома медалями відзначилися юні українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи у Тбілісі (Грузія). Про це повідомляє «Главком».

Медалі вибороли:

«Срібло»: Майя Величко (шабля, особисті змагання).

«Срібло»: Єлизавета Горбачук, Аліна Дмитрук, Маргарита Ангарська та Поліна Спиридонова (шпага, командні змагання).

«Бронза»: Єлизавета Горбачук (шпага, особисті змагання).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце