Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему
Хейсен репостнув зображення, яке китайські користувачі сприйняли за расистське через натяк на форму очей азіатів
Фото: Reuters

Заява китайською мовою була опублікована на офіційній сторінці «Реала» в соцмережі Weibo

Захисник «Реала» Дін Хейсен вибачився перед китайськими вболівальниками після звинувачень у расизмі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cope

Скандал розгорівся, коли 20-річний футболіст збірної Іспанії та мадридців репостнув зображення, яке китайські користувачі сприйняли за расистське через натяк на форму очей азіатів.

Пізніше заява китайською мовою була опублікована на офіційній сторінці мадридського клубу в соцмережі Weibo.

«Я щиро перепрошую перед моїми китайськими друзями. Раніше я ненавмисно поширив контент, який містив образливі повідомлення. Це було зовсім випадково, і я жалкую за завданий дискомфорт», – йдеться у заяві Хейсена.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
