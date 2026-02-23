Головна Спорт Новини
search button user button menu button

МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
Росіяни будуть змагатися на Паралімпіаді під своїм національним прапором

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) не скасує рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор 2026 року в Італії з прапором та гімном. Про це заявив президент МПК Ендрю Парсонс, коментар якого наводить «Главком» з посиланням на The Independent.

Що сказав Парсонс

«Це рішення не може бути скасоване ні радою директорів, ні мною особисто», – заявив Парсонс.

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року, їх відкриття відбудеться у Вероні. 

Заява Національного паралімпійського комітету України

«Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для росії і білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

Теги: паралімпійські ігри росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зарубін налагодив механізм виведення грошей з України до РФ через підконтрольні офшорні та російські компанії
В Україні арештовано активи російського олігарха, який фінансує війну
19 лютого, 15:02
Українські символи часів великої війни, які стали світовими
Українські символи часів великої війни, які стали світовими
17 лютого, 21:00
Тристороння зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії
Чому переговори у Женеві не принесуть результатів – аналіз AP
17 лютого, 03:22
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
7 лютого, 22:15
Кремль визнав можливість відмови від ядерних обмежень
Росія заявила про готовність до світу без ядерних обмежень
3 лютого, 20:02
Ігор Терехов розповів, якої шкоди росіяни завдають Харкову цієї зими
«Треба тільки зносити». Терехов оцінив масштаби руйнувань у Харкові
3 лютого, 14:07
Поляк прославив Росію у коментарі під дописом про удар по пасажирському потягу на Харківщині
Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині
2 лютого, 08:30
Західні обмеження змусили Росію погодитися на значні знижки для покупців, щоб зберегти обсяги експорту нафти
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
29 сiчня, 12:07

Новини

МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
Воротар збив чайку в турнірі аматорів у Туреччині: одноклубник реанімував птаха
Воротар збив чайку в турнірі аматорів у Туреччині: одноклубник реанімував птаха
Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи
Три нагороди здобули українські фехтувальниці на кадетському Чемпіонаті Європи
«Зоря» на останніх хвилинах втратила перемогу над новачком УПЛ
«Зоря» на останніх хвилинах втратила перемогу над новачком УПЛ
Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками
Уболівальники «Олександрії» атакували автобус суперника сніжками
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди
Гераскевич: Спортсмени, яких я обганяв на тренуваннях, здобули олімпійські нагороди

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua