Росіяни будуть змагатися на Паралімпіаді під своїм національним прапором

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) не скасує рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор 2026 року в Італії з прапором та гімном. Про це заявив президент МПК Ендрю Парсонс, коментар якого наводить «Главком» з посиланням на The Independent.

Що сказав Парсонс

«Це рішення не може бути скасоване ні радою директорів, ні мною особисто», – заявив Парсонс.

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року, їх відкриття відбудеться у Вероні.

Заява Національного паралімпійського комітету України

«Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для росії і білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.