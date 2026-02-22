Фанати «Карпат» побилися зі стюардами під час поєдинку з «Шахтарем»

Неприємний інцидент стався під час одного з центральних матчів туру Прем'єр-ліги

Поєдинок донецького «Шахтаря» проти львівських «Карпат» ознаменувалися бійкою за межами поля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tribuna.com.

У мережі з'явилося відео сутички біля однієї з трибун «Арени Львів». Один із вболівальників «левів» завдав кількох ударів у голову та корпус стюарда. Згодом на місце прибула поліція, тож хулігани розбіглися.

За однією з версій, фанати бурхливо відреагували на попередні дії стюардів. Нібито до зони перед полем потрапив неповнолітній, а контролер жорстко його затримав. Уболівальники ж прийшли хлопцю на підмогу.

Тим часом «Карпати» зазнали розгромної поразки від «гірників» (0:3). Справжнім героєм «Шахтаря» став Лассіна Траоре. Івуарійський форвард вийшов із лави запасних у другому таймі та оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше житомирське «Полісся» оформило виїзну перемогу на Київщині. Підопічні Руслана Ротаня розібралися з ковалівським «Колосом». Голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Ігор Краснопір.