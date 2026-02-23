«Динамо» відновить сезон чемпіонату Росії домашнім матчем проти самарських «Крилья Совєтов» у неділю, 1 березня 2026 року

Маршрут літака «Динамо» було змінено через загрозу атаки безпілотників на Москву

Російські пропагандисти інформують, що московське «Динамо» добиралося до столиці Росії із зимових тренувальних зборів в ОАЕ через Санкт-Петербург через атаку дронів. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що маршрут літака команди було змінено через загрозу атаки безпілотників на Москву. Таким чином, повернення «Динамо» тривало не 6 годин, а 12 годин.

«Наш чартерний рейс 22 лютого справді був перенаправлений до Санкт-Петербурга у зв'язку з тимчасовим закриттям московських аеропортів», – повідомили у пресслужбі «Динамо».

«Динамо» відновить сезон чемпіонату Росії домашнім матчем проти самарських «Крилья Совєтов» у неділю, 1 березня 2026 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.