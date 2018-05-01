«Ворскла» продала квитки фанам «Динамо» в 2,5 рази дорожче номінальної вартості (фото)
- Сьогодні, 12:34
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Фото: ФК Динамо
Номінальна вартість квитків була виправлена маркером
Полтавська «Ворскла» продавала квитки вболівальникам «Динамо» на матч 29 туру УПЛ «Ворскла» – «Динамо» на гостьовий сектор в 2,5 рази дорожче номінальної вартості.
Квитки вартістю 20 гривень продали фанам київського клубу по 50 гривень.
Номінальна вартість квитків була виправлена маркером.
Зазначимо, що квитки на сектори, окрім гостьового, коштували від 20 гривень.
Київське «Динамо» перемогло «Ворсклу» в Полтаві з рахунком 1:0.
Джерело: Футбол 24