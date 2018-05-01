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    «Ворскла» продала квитки фанам «Динамо» в 2,5 рази дорожче номінальної вартості (фото)

    Номінальна вартість квитків була виправлена маркером
    Полтавська «Ворскла» продавала квитки вболівальникам «Динамо» на матч 29 туру УПЛ «Ворскла» – «Динамо» на гостьовий сектор в 2,5 рази дорожче номінальної вартості. Квитки вартістю 20 гривень продали фанам київського клубу по 50 гривень. Номінальна вартість квитків була виправлена маркером.
    • Сьогодні, 12:34
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    Фото: ФК Динамо
    Фото: ФК Динамо

    Номінальна вартість квитків була виправлена маркером

    Полтавська «Ворскла» продавала квитки вболівальникам «Динамо» на матч 29 туру УПЛ «Ворскла» – «Динамо» на гостьовий сектор в 2,5 рази дорожче номінальної вартості.

    Квитки вартістю 20 гривень продали фанам київського клубу по 50 гривень.

    Номінальна вартість квитків була виправлена маркером.

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    Зазначимо, що квитки на сектори, окрім гостьового, коштували від 20 гривень.

    Київське «Динамо» перемогло «Ворсклу» в Полтаві з рахунком 1:0.

    Джерело: Футбол 24

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