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    «Ворскла» продовжила контракт з основним нападником

    У цьому сезоні форвард провів 22 матчі у всіх турнірах
    27-річний форвард «Ворскли» Юрій Коломоєць продовжив контракт з клубом. Нова угода розрахована до кінця 2019 року, повідомляє прес-служба полтавської команди. «Не приховую, що умови мого контракту стали дійсно краще, за що вдячний керівництву клубу. Щасливий продовжити виступи за команду, у нас насправді дуже хороший
    • Сьогодні, 17:20
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    Юрій Коломоєць (праворуч). Фото: ФК Ворскла
    Юрій Коломоєць (праворуч). Фото: ФК Ворскла

    У цьому сезоні форвард провів 22 матчі у всіх турнірах

    27-річний форвард «Ворскли» Юрій Коломоєць продовжив контракт з клубом.

    Нова угода розрахована до кінця 2019 року, повідомляє прес-служба полтавської команди.

    «Не приховую, що умови мого контракту стали дійсно краще, за що вдячний керівництву клубу. Щасливий продовжити виступи за команду, у нас насправді дуже хороший колектив», - сказав Коломоєць.

    У цьому сезоні Коломоєць провів 22 матчі у всіх турнірах і забив сім голів.

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