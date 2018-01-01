«Ворскла» продовжила контракт з основним нападником
- Сьогодні, 17:20
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Юрій Коломоєць (праворуч). Фото: ФК Ворскла
У цьому сезоні форвард провів 22 матчі у всіх турнірах
27-річний форвард «Ворскли» Юрій Коломоєць продовжив контракт з клубом.
Нова угода розрахована до кінця 2019 року, повідомляє прес-служба полтавської команди.
«Не приховую, що умови мого контракту стали дійсно краще, за що вдячний керівництву клубу. Щасливий продовжити виступи за команду, у нас насправді дуже хороший колектив», - сказав Коломоєць.
У цьому сезоні Коломоєць провів 22 матчі у всіх турнірах і забив сім голів.