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    «Ворскла» вирвала вольову перемогу у матчі із «Маріуполем»

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    ФК &laquo;Ворскла&raquo; перемогла ФК &laquo;Маріуполь&raquo;. Фото: www.0532.ua - «Ворскла» вирвала вольову перемогу у матчі із «Маріуполем»
    ФК «Ворскла» перемогла ФК «Маріуполь». Фото: www.0532.ua

    Полтавці здобули перемогу у першому домашньому матчі

    19 серпня в рамках п’ятого туру чемпіонату України полтавська «Ворскла» приймала «Маріуполь».

    Про це інформує полтавський портал.

    Цей матч став для полтавців першим у сезоні, проведеним на рідному стадіоні.

    Розпочали господарі не надто вдало, пропустивши гол від Руслана Фоміна на 21-ій хвилині – 0:1.

    Ще до перерви гравці «Ворскли» зрівняли рахунок. 

    Після подачі Олександра Кобахідзе неймовірний гол ударом через себе забив Владислав Кулач – 1:1.

    До перерви «ворскляни» могли вийти вперед.

    По воротах небезпечно пробивали Кулач, Кобахідзе та Ребенок, проте Рустам Худжамов відбивав удари на кутовий.

    У другому таймі кілька небезпечних ударів завдав по воротам гостей новачок «Ворскли» Артур.

    Але переможний гол забив не він. 

    На 88-ій хвилині після подачі до штрафного майданчика захисник «Маріуполя» Павло Полегенько зрізав м’яч у власні ворота – 2:1.

    Футболісти «Маріуполя» у додатковий час створили кілька небезпечних моментів, проте Богдан Шуст виручив партнерів і зберіг переможний для команди рахунок.


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