«Ворскла» вирвала вольову перемогу у матчі із «Маріуполем»
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Полтавці здобули перемогу у першому домашньому матчі
19 серпня в рамках п’ятого туру чемпіонату України полтавська «Ворскла» приймала «Маріуполь».
Про це інформує полтавський портал.
Цей матч став для полтавців першим у сезоні, проведеним на рідному стадіоні.
Розпочали господарі не надто вдало, пропустивши гол від Руслана Фоміна на 21-ій хвилині – 0:1.
Ще до перерви гравці «Ворскли» зрівняли рахунок.
Після подачі Олександра Кобахідзе неймовірний гол ударом через себе забив Владислав Кулач – 1:1.
До перерви «ворскляни» могли вийти вперед.
По воротах небезпечно пробивали Кулач, Кобахідзе та Ребенок, проте Рустам Худжамов відбивав удари на кутовий.
У другому таймі кілька небезпечних ударів завдав по воротам гостей новачок «Ворскли» Артур.
Але переможний гол забив не він.
На 88-ій хвилині після подачі до штрафного майданчика захисник «Маріуполя» Павло Полегенько зрізав м’яч у власні ворота – 2:1.
Футболісти «Маріуполя» у додатковий час створили кілька небезпечних моментів, проте Богдан Шуст виручив партнерів і зберіг переможний для команди рахунок.