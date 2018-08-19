«Ворскла» вирвала вольову перемогу у матчі із «Маріуполем»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФК «Ворскла» перемогла ФК «Маріуполь». Фото: www.0532.ua

Полтавці здобули перемогу у першому домашньому матчі

19 серпня в рамках п’ятого туру чемпіонату України полтавська «Ворскла» приймала «Маріуполь».

Про це інформує полтавський портал.

Цей матч став для полтавців першим у сезоні, проведеним на рідному стадіоні.

Розпочали господарі не надто вдало, пропустивши гол від Руслана Фоміна на 21-ій хвилині – 0:1.

Ще до перерви гравці «Ворскли» зрівняли рахунок.

Після подачі Олександра Кобахідзе неймовірний гол ударом через себе забив Владислав Кулач – 1:1.

До перерви «ворскляни» могли вийти вперед.

По воротах небезпечно пробивали Кулач, Кобахідзе та Ребенок, проте Рустам Худжамов відбивав удари на кутовий.

У другому таймі кілька небезпечних ударів завдав по воротам гостей новачок «Ворскли» Артур.

Але переможний гол забив не він.

На 88-ій хвилині після подачі до штрафного майданчика захисник «Маріуполя» Павло Полегенько зрізав м’яч у власні ворота – 2:1.

Футболісти «Маріуполя» у додатковий час створили кілька небезпечних моментів, проте Богдан Шуст виручив партнерів і зберіг переможний для команди рахунок.



