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    «Вовки» підсилилися екс-воротарем «Кременчука» та попрощалася з форвардом

    Контракт з «Вовками» підписав голкіпер Сергій Безорчук
    Броварські «Вовки» внесли зміни до складу команди, інформує сайт Української хокейної ліги. Команда Рафаїла Умярова припинила співпрацю зі Святославом Черниченком. У нинішньому сезоні форвард зіграв в 24 матчах, і набрав 6 (1 + 5) очок при показнику корисності «-43». У свою чергу, контракт з «Вовками» підписав
    • Сьогодні, 18:27
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    Святослав Черниченко. Фото: УХЛ
    Святослав Черниченко. Фото: УХЛ

    Контракт з «Вовками» підписав голкіпер Сергій Безорчук

    Броварські «Вовки» внесли зміни до складу команди, інформує сайт Української хокейної ліги.

    Команда Рафаїла Умярова припинила співпрацю зі Святославом Черниченком. У нинішньому сезоні форвард зіграв в 24 матчах, і набрав 6 (1 + 5) очок при показнику корисності «-43».

    У свою чергу, контракт з «Вовками» підписав голкіпер Сергій Безорчук. Останній раз в чемпіонатах України 22-річний воротар виступав в сезоні 2015/16, після чого тренувався з «Кременчуком», проте в заявку команди на сезон не потрапляв.

    Зазначимо, що Безорчук зможе взяти участь в найближчому матчі «Вовків» проти «Динамо».

    Раніше «Вовки» посилилися трьома захисниками і нападниками, а в останньому матчі регулярного чемпіонату програли «Кременчуку» (3:7).

    хокей
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