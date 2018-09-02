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    Вперше в історії US Open в 1/8 фіналу зіграють дві українки

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    Фото взяте з ресурсу btu.org.ua - Вперше в історії US Open в 1/8 фіналу зіграють дві українки
    Фото взяте з ресурсу btu.org.ua

    Українські тенісистки вдало проводять турнір в США

    Українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко вийшли в 1/8 фіналу US Open. Вперше відразу дві українки зіграють на цій стадії турніру.

    Наступною суперницею Лесі стане 19-річна чешка Маркетка Вондрушова. Їх гра відбудеться у понеділок, 3 вересня.

    У четвертому колі Еліна Світоліна зіграє з 18-ю ракеткою світу Анастасією Севастовою з Латвії.

    До цього представниці України чотири рази грали в 1/8 фіналу: Юлія Вакуленко у 2007 році, Катерина Бондаренко у 2009-му, Леся Цуренко у 2016-м і Еліна Світоліна у 2017-му.

    Кращим результатом українських тенісисток на US Open є чвертьфінал Катерини Бондаренко в 2009 році.

    Чинною чемпіонкою US Open є американка Слоан Стівенс, яка торік у фіналі переграла свою співвітчизницю Медісон Кіз.

    Джерело: btu.org.ua

    Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко
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