Вперше в історії US Open в 1/8 фіналу зіграють дві українки



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Фото взяте з ресурсу btu.org.ua

Українські тенісистки вдало проводять турнір в США

Українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко вийшли в 1/8 фіналу US Open. Вперше відразу дві українки зіграють на цій стадії турніру.

Наступною суперницею Лесі стане 19-річна чешка Маркетка Вондрушова. Їх гра відбудеться у понеділок, 3 вересня.

У четвертому колі Еліна Світоліна зіграє з 18-ю ракеткою світу Анастасією Севастовою з Латвії.

До цього представниці України чотири рази грали в 1/8 фіналу: Юлія Вакуленко у 2007 році, Катерина Бондаренко у 2009-му, Леся Цуренко у 2016-м і Еліна Світоліна у 2017-му.

Кращим результатом українських тенісисток на US Open є чвертьфінал Катерини Бондаренко в 2009 році.

Чинною чемпіонкою US Open є американка Слоан Стівенс, яка торік у фіналі переграла свою співвітчизницю Медісон Кіз.

Джерело: btu.org.ua