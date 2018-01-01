Встановлено новий рекорд відвідуваності у матчі англійської Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 10:10
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Крістіан Еріксен відкрив рахунок вже на першій хвилині матчу. Фото: Getty Images
Рекорд було встановлено у центральному матчі 25-го туру «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед»
Побито рекорд відвідуваності матчів чемпіонату Англії.
Матч 25-го туру АПЛ «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед» відвідали 81 978 уболівальників.
Цей показник став рекордним за всю історію проведення чемпіонату Англії.
Попередній рекорд також було встановлено в домашньому матчі «Тоттенгема» на «Вемблі».
Тоді гру сьомого туру АПЛ проти «Ліверпуля» відвідали 80 827 фанатів.
Нагадаємо, «Тоттенгем» у 25-му турі переміг «Манчестер Юнайтед» з рахунком 2:0.
Джерело: ua.tribuna.com