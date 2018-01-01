Встановлено новий рекорд відвідуваності у матчі англійської Прем'єр-ліги

Рекорд було встановлено у центральному матчі 25-го туру «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед»

Побито рекорд відвідуваності матчів чемпіонату Англії. Матч 25-го туру АПЛ «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед» відвідали 81 978 уболівальників. Цей показник став рекордним за всю історію проведення чемпіонату Англії. Попередній рекорд також було встановлено в домашньому матчі «Тоттенгема» на