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    Встановлено новий рекорд відвідуваності у матчі англійської Прем'єр-ліги

    Рекорд було встановлено у центральному матчі 25-го туру «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед»
    Побито рекорд відвідуваності матчів чемпіонату Англії. Матч 25-го туру АПЛ «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед» відвідали 81 978 уболівальників. Цей показник став рекордним за всю історію проведення чемпіонату Англії. Попередній рекорд також було встановлено в домашньому матчі «Тоттенгема» на
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    Крістіан Еріксен відкрив рахунок вже на першій хвилині матчу. Фото: Getty Images
    Крістіан Еріксен відкрив рахунок вже на першій хвилині матчу. Фото: Getty Images

    Рекорд було встановлено у центральному матчі 25-го туру «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед»

    Побито рекорд відвідуваності матчів чемпіонату Англії.

    Матч 25-го туру АПЛ «Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед» відвідали 81 978 уболівальників.

    Цей показник став рекордним за всю історію проведення чемпіонату Англії.

    Попередній рекорд також було встановлено в домашньому матчі «Тоттенгема» на «Вемблі».

    Тоді гру сьомого туру АПЛ проти «Ліверпуля» відвідали 80 827 фанатів.

    Нагадаємо, «Тоттенгем» у 25-му турі переміг «Манчестер Юнайтед» з рахунком 2:0.

    Джерело: ua.tribuna.com

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