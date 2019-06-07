Вулицю в Детройті назвуть на честь легендарного німецького баскетболіста
Дірк Новицьки
The Los Angeles Times
Одна з вулиць біля домашньої арени клубу НБА «Даллас Маверікс» отримає назву Nowitzki Way
У американському Далласі одну з міських вулиць назвуть на честь знаменитого німецького баскетболіста Дірка Новицьки.
Місто затвердило перейменувати Olive Street поблизу домашньої арени клубу НБА «Даллас Маверікс» на Nowitzki Way, інформує оглядач ESPN Тім Макман.
Німецький форвард Дірк Новицьки 21 сезон виступав у НБА за «Даллас». Після останнього сезону-2018/19 німець оголосив про завершення професіональної кар’єри.
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