WBO також позбавила Усика статуса чемпіона
Олександр Усик
Інфоспорт
Новим чемпіоном WBO у важкій вазі визнано поляка Кшиштофа Гловацьки
Українець Олександр Усик втратив ще один титул чемпіона світу з боксу. Тепер його позбавила цього статусу Всесвітня боксерська організація – WBO, інформує її сайт.
Чемпіонства українця позбавлено через перехід у надважку вагову категорію. Новим чемпіоном важкої ваги в WBO визнано поляка Кшиштофа Гловацьки.
Раніше Усика позбавила чемпіонського статусу WBC.
Нагадаємо, дебют Усика в надважкій вазі мав відбутися 25 травня. Однак бій проти Карлоса Такама не відбувся через пошкодження українця. Тепер поєдинок має відбутися у вересні.
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