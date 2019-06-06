WBO також позбавила Усика статуса чемпіона



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Олександр Усик Інфоспорт

Новим чемпіоном WBO у важкій вазі визнано поляка Кшиштофа Гловацьки

Українець Олександр Усик втратив ще один титул чемпіона світу з боксу. Тепер його позбавила цього статусу Всесвітня боксерська організація – WBO, інформує її сайт.

Чемпіонства українця позбавлено через перехід у надважку вагову категорію. Новим чемпіоном важкої ваги в WBO визнано поляка Кшиштофа Гловацьки.

Раніше Усика позбавила чемпіонського статусу WBC.

Нагадаємо, дебют Усика в надважкій вазі мав відбутися 25 травня. Однак бій проти Карлоса Такама не відбувся через пошкодження українця. Тепер поєдинок має відбутися у вересні.

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