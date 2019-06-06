Усик готовий віддати всі чемпіонські пояси
Український боксер рішуче налаштований на підкорення надважкої вагової категорії
Український боксер Олександр Усик рішуче налаштовується на підкорення надважкої вагової категорії і готовий заради цього віддати всі чемпіонські пояси в важкій вазі.
Про це розповів промоутер боксера Олександр Красюк, коментуючи позбавлення Усика чемпіонського пояса WBC.
«Всесвітня боксерська рада узгоджувала з нами цей крок. Під час переговорім ми чесно розповіли про плани битися в надважкій ваговій категорії. Та ми також домовилися з WBC, що Усик у будь-яку мить може вийти на чемпіонський бій у важкій ваговій категорії. Така ж домовленість існує з WBA. Найближчим часом ми відмовимося також від пояса WBO. Невідома позиція IBF. Та Усик готовий добровільно віддати пояси. Навіщо вони йому, якщо він планує перейти в надважку вагу», - розповів Красюк Expres.online.
Нагадаємо, дебют Усика в надважкій вазі мав відбутися 25 травня. Однак бій проти Карлоса Такама не відбувся через пошкодження українця. Тепер поєдинок має відбутися у вересні.