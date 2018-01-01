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    WTA Акапулько. Ястремська продовжує боротьбу за місце в основній сітці турніру

    За місце в основі українка посперечається з канадкою Керол Чжао
    Десята сіяна турніру українка Даяна Ястремська здобула перемогу над американкою Емінем Бекташ в стартовому раунді відбору турніру серії WTA в Мексиці: 6-4, 6-2. Ястремська оформила три брейки, не віддавши суперниці жодного гейму на своїй подачі. За місце в основі українка посперечається з канадкою Керол Чжао (WTA 137), яка посіяна в
    • Сьогодні, 11:34
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    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua

    За місце в основі українка посперечається з канадкою Керол Чжао

    Десята сіяна турніру українка Даяна Ястремська здобула перемогу над американкою Емінем Бекташ в стартовому раунді відбору турніру серії WTA в Мексиці: 6-4, 6-2.

    Ястремська оформила три брейки, не віддавши суперниці жодного гейму на своїй подачі.

    За місце в основі українка посперечається з канадкою Керол Чжао (WTA 137), яка посіяна в кваліфікаційній сітці під п'ятим номером.

    Нагадаємо, що в квітні збірні України та Канади зіграють в плей-офф Другої Світової групи Кубка Федерації.

    Не вдалося нав'язати боротьбу Ользі Янчук в матчі проти другої ракетки кваліфікації, Аранчі Рус з Нідерландів: 2-6, 1-6.

    Abierto Mexicano TELCEL - International

    Акапулько, Мексика

    Призовий фонд: $250,000

    Даяна Ястремська (Україна) - Емінем Бекшташ (США) - 6:4, 6:2

    теніс Даяна Ястремська Україна Мексика
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