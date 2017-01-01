WTA Брісбен. Бондаренко обіграла Ястремську у фіналі кваліфікації
- Сьогодні, 09:27
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Розсилка
Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру провели на корті 2 години і 20 хвилин
Українське дербі у вирішальному раунді попереднього турніру в Брісбені завершилося трьохсетовою перемогою Катерини Бондаренко.
Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру WTA Premier без урахування дощової паузи провели на корті 2 години і 20 хвилин. На двох Бондаренко і Ястремська в 28 геймах зробили 14 брейків.
По ходу вирішального сету Ястремська вела з брейком 3:2, але Бондаренко видала серію з трьох ударних геймів на прийомі і пробилася в основу Brisbane International.
Першою суперницею Катерини Бондаренко в основній сітці Брісбена можуть стати Сорана Кирстя, Христина Младеновіч, Дар'я Касаткіна і Кетрін Белліс.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд - $894,700
Кваліфікація. Фінал
Даяна Ястремська (Україна) - Катерина Бондаренко (Україна, 5) - 2:6, 6:4, 4:6