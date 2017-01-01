WTA Брісбен. Бондаренко обіграла Ястремську у фіналі кваліфікації

Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру провели на корті 2 години і 20 хвилин

Українське дербі у вирішальному раунді попереднього турніру в Брісбені завершилося трьохсетовою перемогою Катерини Бондаренко. Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру WTA Premier без урахування дощової паузи провели на корті 2 години і 20 хвилин. На двох Бондаренко і Ястремська в 28 геймах зробили 14 брейків. По ходу вирішального



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua

Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру провели на корті 2 години і 20 хвилин

Українське дербі у вирішальному раунді попереднього турніру в Брісбені завершилося трьохсетовою перемогою Катерини Бондаренко.

Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру WTA Premier без урахування дощової паузи провели на корті 2 години і 20 хвилин. На двох Бондаренко і Ястремська в 28 геймах зробили 14 брейків.

По ходу вирішального сету Ястремська вела з брейком 3:2, але Бондаренко видала серію з трьох ударних геймів на прийомі і пробилася в основу Brisbane International.

Першою суперницею Катерини Бондаренко в основній сітці Брісбена можуть стати Сорана Кирстя, Христина Младеновіч, Дар'я Касаткіна і Кетрін Белліс.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд - $894,700

Кваліфікація. Фінал

Даяна Ястремська (Україна) - Катерина Бондаренко (Україна, 5) - 2:6, 6:4, 4:6