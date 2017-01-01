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    WTA Брісбен. Бондаренко обіграла Ястремську у фіналі кваліфікації

    Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру провели на корті 2 години і 20 хвилин
    Українське дербі у вирішальному раунді попереднього турніру в Брісбені завершилося трьохсетовою перемогою Катерини Бондаренко. Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру WTA Premier без урахування дощової паузи провели на корті 2 години і 20 хвилин. На двох Бондаренко і Ястремська в 28 геймах зробили 14 брейків. По ходу вирішального
    • Сьогодні, 09:27
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    Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua
    Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua

    Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру провели на корті 2 години і 20 хвилин

    Українське дербі у вирішальному раунді попереднього турніру в Брісбені завершилося трьохсетовою перемогою Катерини Бондаренко.

    Українки в боротьбі за путівку в основну сітку турніру WTA Premier без урахування дощової паузи провели на корті 2 години і 20 хвилин. На двох Бондаренко і Ястремська в 28 геймах зробили 14 брейків.

    По ходу вирішального сету Ястремська вела з брейком 3:2, але Бондаренко видала серію з трьох ударних геймів на прийомі і пробилася в основу Brisbane International.

    Першою суперницею Катерини Бондаренко в основній сітці Брісбена можуть стати Сорана Кирстя, Христина Младеновіч, Дар'я Касаткіна і Кетрін Белліс.

    Brisbane International - Premier

    Брісбен, Австралія

    Призовий фонд - $894,700

    Кваліфікація. Фінал

    Даяна Ястремська (Україна) - Катерина Бондаренко (Україна, 5) - 2:6, 6:4, 4:6

    теніс Австралія Катерина Бондаренко Даяна Ястремська Україна
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