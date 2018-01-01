WTA Доха. Світоліна вибула у третьому колі
- Сьогодні, 19:57
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Еліна Світоліна. Фото: БТУ
Українка нічого не змогла протиставити представниці Чехії Петрі Квітовій
Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.
У третьому колі перша ракетка України поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій.
Раніше Світоліна і Квітова провели сім очних зустрічей.
Крім перемоги в першому поєдинку з чешкою, Еліні вдалося взяти у суперниці лише один сет за всі наступні матчі.
В останній раз Світоліна та Ківтова зустрічалися на корті в 2016 році на Малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.
Qatar Total Open - Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар
Призовий фонд: $3,198,000
Третє коло (одиночний розряд)
Петра Квітова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:4, 7:5