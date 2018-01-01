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    WTA Доха. Світоліна вибула у третьому колі

    Українка нічого не змогла протиставити представниці Чехії Петрі Квітовій
    Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі. У третьому колі перша ракетка України поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій. Раніше Світоліна і Квітова провели сім очних зустрічей. Крім перемоги в першому поєдинку з чешкою, Еліні вдалося взяти у суперниці лише один сет за всі наступні матчі.
    • Сьогодні, 19:57
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    Еліна Світоліна. Фото: БТУ
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ

    Українка нічого не змогла протиставити представниці Чехії Петрі Квітовій

    Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.

    У третьому колі перша ракетка України поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій.

    Раніше Світоліна і Квітова провели сім очних зустрічей.

    Крім перемоги в першому поєдинку з чешкою, Еліні вдалося взяти у суперниці лише один сет за всі наступні матчі.

    В останній раз Світоліна та Ківтова зустрічалися на корті в 2016 році на Малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.

    Qatar Total Open - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

    Призовий фонд: $3,198,000

    Третє коло (одиночний розряд)

    Петра Квітова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:4, 7:5

    теніс Еліна Світоліна
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