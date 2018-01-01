WTA Доха. Світоліна вибула у третьому колі

Українка нічого не змогла протиставити представниці Чехії Петрі Квітовій

Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі. У третьому колі перша ракетка України поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій. Раніше Світоліна і Квітова провели сім очних зустрічей. Крім перемоги в першому поєдинку з чешкою, Еліні вдалося взяти у суперниці лише один сет за всі наступні матчі.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна. Фото: БТУ

Українка нічого не змогла протиставити представниці Чехії Петрі Квітовій

Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі серії WTA, який наразі проходить в Катарі.

У третьому колі перша ракетка України поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій.

Раніше Світоліна і Квітова провели сім очних зустрічей.

Крім перемоги в першому поєдинку з чешкою, Еліні вдалося взяти у суперниці лише один сет за всі наступні матчі.

В останній раз Світоліна та Ківтова зустрічалися на корті в 2016 році на Малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.

Qatar Total Open - Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

Призовий фонд: $3,198,000

Третє коло (одиночний розряд)

Петра Квітова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:4, 7:5