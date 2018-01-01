WTA Доха. Українка Людмила Кіченок проходить до парного чвертьфіналу

У чвертьфіналі тенісистки з України та Австралії зустрінуться з лідерами посіву

Людмила Кіченок у парі з австралійкою Монік Адамчак у другому раунді обіграли дует Нао Хібіно / Дар'я Юрак із рахунком 6-2, 6-7(7), 10-6.По ходу тайбрейка у другому сеті Людмила і Монік лідирували 6-2, проте суперницям вдалося не тільки врятуватися з матчболів, але і взяти партію. На вирішальному тайбрейку відігрувався вже



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Фото: БТУ

У чвертьфіналі тенісистки з України та Австралії зустрінуться з лідерами посіву

Людмила Кіченок у парі з австралійкою Монік Адамчак у другому раунді обіграли дует Нао Хібіно / Дар'я Юрак із рахунком 6-2, 6-7(7), 10-6.



По ходу тайбрейка у другому сеті Людмила і Монік лідирували 6-2, проте суперницям вдалося не тільки врятуватися з матчболів, але і взяти партію.

На вирішальному тайбрейку відігрувався вже українсько-австралійський дует: з 1-4 дівчата довели рахунок до 6-6, після чого Кіченок і Адамчак взяли чотири розіграші поспіль.



У чвертьфіналі тенісистки з України та Австралії зустрінуться з лідерами посіву, росіянками Катериною Макаровою і Оленою Весніною, які 14 лютого уникнули поразки в поєдинку проти Ольги Савчук та Анастасії Павлюченкової.

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Друге коло (парний розряд)

Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) - Хібіно / Юрак (Японія / Хорватія) - 6:2, 6:7, 10:6

Джерело: btu.org.ua