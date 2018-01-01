  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    WTA Доха. Українка Людмила Кіченок проходить до парного чвертьфіналу

    У чвертьфіналі тенісистки з України та Австралії зустрінуться з лідерами посіву
    Людмила Кіченок у парі з австралійкою Монік Адамчак у другому раунді обіграли дует Нао Хібіно / Дар'я Юрак із рахунком 6-2, 6-7(7), 10-6.По ходу тайбрейка у другому сеті Людмила і Монік лідирували 6-2, проте суперницям вдалося не тільки врятуватися з матчболів, але і взяти партію. На вирішальному тайбрейку відігрувався вже
    • Сьогодні, 18:54
    • Розсилка
    Фото: БТУ
    Фото: БТУ

    У чвертьфіналі тенісистки з України та Австралії зустрінуться з лідерами посіву

    Людмила Кіченок у парі з австралійкою Монік Адамчак у другому раунді обіграли дует Нао Хібіно / Дар'я Юрак із рахунком 6-2, 6-7(7), 10-6.

    По ходу тайбрейка у другому сеті Людмила і Монік лідирували 6-2, проте суперницям вдалося не тільки врятуватися з матчболів, але і взяти партію.

    На вирішальному тайбрейку відігрувався вже українсько-австралійський дует: з 1-4 дівчата довели рахунок до 6-6, після чого Кіченок і Адамчак взяли чотири розіграші поспіль.

    У чвертьфіналі тенісистки з України та Австралії зустрінуться з лідерами посіву, росіянками Катериною Макаровою і Оленою Весніною, які 14 лютого уникнули поразки в поєдинку проти Ольги Савчук та Анастасії Павлюченкової.

    Qatar Total Open - Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Досі, Катар

    Призовий фонд: $3,198,000

    Друге коло (парний розряд)

    Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) - Хібіно / Юрак (Японія / Хорватія) - 6:2, 6:7, 10:6

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Людмила Кіченок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ