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    WTA Дубай. Цуренко перемогла у першому колі кваліфікації

    Українка зробила неймовірний камбек і обіграла китаянку Іньїн Дуань
    40-а ракетка світу Леся Цуренко пробилася до другого кола кваліфікації турніру серії WTA Premier в Дубаї, в першому раунді зробивши неймовірний камбек і обігравши китаянку Іньїн Дуань, що займає 105-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 5:7, 7:5, 6:4. У другому сеті китаянка вела з рахунком 5:2 з двома брейками і мала три матч-боли, але
    • Сьогодні, 14:24
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    Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua
    Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua

    Українка зробила неймовірний камбек і обіграла китаянку Іньїн Дуань

    40-а ракетка світу Леся Цуренко пробилася до другого кола кваліфікації турніру серії WTA Premier в Дубаї, в першому раунді зробивши неймовірний камбек і обігравши китаянку Іньїн Дуань, що займає 105-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 5:7, 7:5, 6:4.

    У другому сеті китаянка вела з рахунком 5:2 з двома брейками і мала три матч-боли, але українка виграла п'ять геймів поспіль і залишила сет за собою, а потім закрила і вирішальну партію. У третьому сеті Цуренко віддала дві свої подачі і зробила чотири брейка.

    У другому колі кваліфікації турніру в Дубаї Цуренко зіграє проти представниці Тунісу Онс Жабер.

    Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier

    Дубай, ОАЕ

    Призовий фонд: $2,623,485

    Перше коло кваліфікації

    Леся Цуренко (Україна, 2) - Іньїн Дуань (Китай) - 5:7, 7:5, 6:4

    Джерело: xsport.ua

    теніс Леся Цуренко ОАЕ
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