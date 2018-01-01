WTA Дубай. Цуренко перемогла у першому колі кваліфікації

Українка зробила неймовірний камбек і обіграла китаянку Іньїн Дуань

40-а ракетка світу Леся Цуренко пробилася до другого кола кваліфікації турніру серії WTA Premier в Дубаї, в першому раунді зробивши неймовірний камбек і обігравши китаянку Іньїн Дуань, що займає 105-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 5:7, 7:5, 6:4. У другому сеті китаянка вела з рахунком 5:2 з двома брейками і мала три матч-боли, але



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Леся Цуренко. Фото: btu.org.ua

Українка зробила неймовірний камбек і обіграла китаянку Іньїн Дуань

40-а ракетка світу Леся Цуренко пробилася до другого кола кваліфікації турніру серії WTA Premier в Дубаї, в першому раунді зробивши неймовірний камбек і обігравши китаянку Іньїн Дуань, що займає 105-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 5:7, 7:5, 6:4.

У другому сеті китаянка вела з рахунком 5:2 з двома брейками і мала три матч-боли, але українка виграла п'ять геймів поспіль і залишила сет за собою, а потім закрила і вирішальну партію. У третьому сеті Цуренко віддала дві свої подачі і зробила чотири брейка.

У другому колі кваліфікації турніру в Дубаї Цуренко зіграє проти представниці Тунісу Онс Жабер.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд: $2,623,485

Перше коло кваліфікації

Леся Цуренко (Україна, 2) - Іньїн Дуань (Китай) - 5:7, 7:5, 6:4

Джерело: xsport.ua