WTA Дубай. Цуренко перемогла у першому колі кваліфікації
- Сьогодні, 14:24
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Розсилка
Українка зробила неймовірний камбек і обіграла китаянку Іньїн Дуань
40-а ракетка світу Леся Цуренко пробилася до другого кола кваліфікації турніру серії WTA Premier в Дубаї, в першому раунді зробивши неймовірний камбек і обігравши китаянку Іньїн Дуань, що займає 105-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 5:7, 7:5, 6:4.
У другому сеті китаянка вела з рахунком 5:2 з двома брейками і мала три матч-боли, але українка виграла п'ять геймів поспіль і залишила сет за собою, а потім закрила і вирішальну партію. У третьому сеті Цуренко віддала дві свої подачі і зробила чотири брейка.
У другому колі кваліфікації турніру в Дубаї Цуренко зіграє проти представниці Тунісу Онс Жабер.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд: $2,623,485
Перше коло кваліфікації
Леся Цуренко (Україна, 2) - Іньїн Дуань (Китай) - 5:7, 7:5, 6:4
Джерело: xsport.ua