WTA Дубай. Цуренко з легкістю проходить у фінал кваліфікації

Цуренко для перемоги в двох сетах знадобилася 1 година і 10 хвилин

Друга ракетка України Леся Цуренко здобула другу поспіль перемогу в півфіналі кваліфікації на турнірі WTA Premier у Дубаї з призовим фондом $2,623,485. Українка обіграла на шляху до фіналу кваліфікації представницю Тунісу Онс Жабер: 6:3, 6:3. У матчі за путівку в основу друга сіяна Цуренко зустрінеться з сьомою ракеткою відбору Заріною Діяс з