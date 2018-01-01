WTA Дубай. Цуренко з легкістю проходить у фінал кваліфікації
- Сьогодні, 12:06
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Розсилка
Цуренко для перемоги в двох сетах знадобилася 1 година і 10 хвилин
Друга ракетка України Леся Цуренко здобула другу поспіль перемогу в півфіналі кваліфікації на турнірі WTA Premier у Дубаї з призовим фондом $2,623,485.
Українка обіграла на шляху до фіналу кваліфікації представницю Тунісу Онс Жабер: 6:3, 6:3.
У матчі за путівку в основу друга сіяна Цуренко зустрінеться з сьомою ракеткою відбору Заріною Діяс з Казахстану.
У першому колі основної сітки переможниці кваліфікації можуть зіграти з Кікі Бертенс (Нідерланди), Карлою Суарес Наварро (Іспанія) або ще одною тенісисткою, яка пройде відбір.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубай, ОАЕ
Призовий фонд: $2,623,485
Друге коло кваліфікації
Леся Цуренко (Україна, 2) - Онс Жабер (Туніс) - 6:3, 6:3