WTA Індіан-Веллс. Бондаренко завершила виступи у парному розряді
- Сьогодні, 16:17
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Катерина Бондаренко. Фото: БТУ
Українська тенісистка зазнала поразки вже у першому колі
Катерина Бондаренко завершила виступи в парній сітці турніру серії WTA, який наразі проходить в США.
У першому колі українська тенісистка у парі з представницею США Варварою Лепченко програла чесько-білоруській парі Крейчікова / Лапко.
Зазначимо, що Бондаренко також представлена в одиночному розряді.
Oracle Challenger Series
WTA 125k Series
Жіночий турнір в Індіан-Веллсі, США
Парний розряд
Перше коло
Крейчікова / Лапко (Чехія / Білорусь) - Катерина Бондаренко / Лепченко (Україна / США) - 6:0, 6:0