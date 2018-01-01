WTA Індіан-Веллс. Бондаренко завершила виступи у парному розряді

Українська тенісистка зазнала поразки вже у першому колі

Катерина Бондаренко завершила виступи в парній сітці турніру серії WTA, який наразі проходить в США. У першому колі українська тенісистка у парі з представницею США Варварою Лепченко програла чесько-білоруській парі Крейчікова / Лапко. Зазначимо, що Бондаренко також представлена в одиночному розряді. Oracle Challenger Series WTA 125k Series