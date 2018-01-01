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    WTA Індіан-Веллс. Бондаренко завершила виступи у парному розряді

    Українська тенісистка зазнала поразки вже у першому колі
    Катерина Бондаренко завершила виступи в парній сітці турніру серії WTA, який наразі проходить в США. У першому колі українська тенісистка у парі з представницею США Варварою Лепченко програла чесько-білоруській парі Крейчікова / Лапко. Зазначимо, що Бондаренко також представлена в одиночному розряді. Oracle Challenger Series WTA 125k Series
    • Сьогодні, 16:17
    • Розсилка
    Катерина Бондаренко. Фото: БТУ
    Катерина Бондаренко. Фото: БТУ

    Українська тенісистка зазнала поразки вже у першому колі

    Катерина Бондаренко завершила виступи в парній сітці турніру серії WTA, який наразі проходить в США.

    У першому колі українська тенісистка у парі з представницею США Варварою Лепченко програла чесько-білоруській парі Крейчікова / Лапко.

    Зазначимо, що Бондаренко також представлена в одиночному розряді.

    Oracle Challenger Series

    WTA 125k Series

    Жіночий турнір в Індіан-Веллсі, США

    Парний розряд

    Перше коло

    Крейчікова / Лапко (Чехія / Білорусь) - Катерина Бондаренко / Лепченко (Україна / США) - 6:0, 6:0

    теніс Катерина Бондаренко
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