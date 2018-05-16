WTA Рим. Надія Кіченок перемагає в наполегливому протистоянні з сестрою на старті парного турніру
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Розсилка
Надія Кіченок продовжує виступ у парній сітці на змаганнях в Італії
Надія Кіченок вийшла у друге коло парного розряду престижного тенісного турніру, який наразі проходить в Римі.
У стартовому матчі українка у парі з Анастасією Родіоновою перемогла свою сестру Людмилу, яка виступала в дуеті з Монікою Адамчак.
Два брейка в першій партії виконали Людмила Кіченок і Моніка Адамчак, при цьому не програли жодного гейму на своїй подачі, щоб записати до свого активу стартовий сет.
У другій партії Надії Кіченок і Анастасії Родіоновій не вдалося скористатися сетболами в дев'ятому геймі, а потім і подати на сет. Проте, Надія і Анастасія зробили ще один брейк і змогли перевести поєдинок на вирішальний тайбрейк.
За 16 розіграшів суперниці тричі обмінювалися міні-брейками, поки при рахунку 12-11 дует Кіченок / Родіонова не виграв ще одне очко на подачі Кіченок / Адамчак, яке і принесло їм перемогу. Тенісистки провели на корті 1 годину і 43 хвилини.
Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Жіночий тенісний турнір в Римі, Італія
Призовий фонд: $3,351,720
Парний розряд
Перше коло
Надія Кіченок / Родіонова (Україна / Австралія) - Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) 3:6, 7:5, 13:11
Джерело: btu.org.ua