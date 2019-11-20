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    Як сестри-львів’янки допомогли Україні перемогти Росію в боротьбі. Відео драматичних сутичок

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    Алла Белінська виграла у Норіті всі три сутички, зокрема завдала поразки представниці команди-чемпіонки - Як сестри-львів’янки допомогли Україні перемогти Росію в боротьбі. Відео драматичних сутичок
    Алла Белінська виграла у Норіті всі три сутички, зокрема завдала поразки представниці команди-чемпіонки
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    Українки здолали росіянок на Кубку світу

    Збірна України з жіночої боротьби посіла п’яте місце на Кубку світу, який відбувався в японській Норіті.

    У змаганнях брали участь шість найкращих збірних планети. Чемпіонками стали японки, які перемогли з рахунком 7:3 американок. Бронзу здобула збірна Китаю, яка з тим же рахунком 7:3 перемогла монголок.

    Українки в групі програли по 1:9 японкам і китаянкам. Обидві перемоги здобула (єдину перемогу здобула представниця категорії до 72 кг Алла Белінська, яка виграла 6:1 у Меї Шіндо і 9:6 – у Джуан Вань.

    Алла Белінська - Меї Шіндо
    Алла Белінська - Джуан Вань

    А ось боротьбі за п’яте місце українським дівчатам вдалося здобути одразу п’ять перемог. Окрім Белінської, яка продовжила переможну ходу, на цей раз у сутичках з суперницями із РФ тріумфували сестри-львів’янки Марія та Соломія Винник, Олена Кремзер та Тетяна Ріжко та Алла Белінська.

    Росія - Україна – 5:5 (технічні бали – 19:25)

    До 50 кг. Дарья Лексіна – Марія Винник – 7:8

    До 53 кг. Мілана Дадашева – Соломія Винник – 14:16

    До 55 кг. Ольга Хорошавцева – Анастасія Кравченко – 13:2

    До 57 кг. Марина Симонян – Олена Кремзер – перемога українки на туше

    До 59 кг. Любов Овчарова – Софія Боднар – 6:1

    До 62 кг. Уляна Тукуренова – Тетяна Ріжко – перемогу присуджено українці в зв'язку з травмою росіянки

    До 65 кг. Наталія Федосєєва – Оксана Чудик – 5:3

    До 68 кг. Анастасія Братчикова – Аліна Рудницька-Левицька – 4:1

    До 72 кг. Євгенія Захарченко – Алла Белінська – перемога українки на туше

    До 76 кг. Єкатєріна Букіна – Романа Вовчак – 10:0

    Зауважимо, що на Кубку світу українки виступали резервним складом.

     Читайте також: 
    Кубок світу Збірна України Романа Вовчак жіноча боротьба Олена Кремзер Тетяна Ріжко Алла Белінська Анастасія Кравченко Аліна Рудницька-Левицька Володимир Євонов Анастасія Братчикова Марія Винник Оксана Чудик Софія Бондар Соломія Винник Меї Шіндо Ольга Хорошавцева Марина Симонян Євгенія Захарченко Єкатєріна Букіна Наталія Федосєєва Уляна Тукуренова Любов Овчарова Мілана Дадашева Дарья Лексіна
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