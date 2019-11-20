Як сестри-львів’янки допомогли Україні перемогти Росію в боротьбі. Відео драматичних сутичок



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Алла Белінська виграла у Норіті всі три сутички, зокрема завдала поразки представниці команди-чемпіонки UWW

Українки здолали росіянок на Кубку світу

Збірна України з жіночої боротьби посіла п’яте місце на Кубку світу, який відбувався в японській Норіті.

У змаганнях брали участь шість найкращих збірних планети. Чемпіонками стали японки, які перемогли з рахунком 7:3 американок. Бронзу здобула збірна Китаю, яка з тим же рахунком 7:3 перемогла монголок.

Українки в групі програли по 1:9 японкам і китаянкам. Обидві перемоги здобула (єдину перемогу здобула представниця категорії до 72 кг Алла Белінська, яка виграла 6:1 у Меї Шіндо і 9:6 – у Джуан Вань.

Алла Белінська - Меї Шіндо

Алла Белінська - Джуан Вань

А ось боротьбі за п’яте місце українським дівчатам вдалося здобути одразу п’ять перемог. Окрім Белінської, яка продовжила переможну ходу, на цей раз у сутичках з суперницями із РФ тріумфували сестри-львів’янки Марія та Соломія Винник, Олена Кремзер та Тетяна Ріжко та Алла Белінська.

Росія - Україна – 5:5 (технічні бали – 19:25)

До 50 кг. Дарья Лексіна – Марія Винник – 7:8

До 53 кг. Мілана Дадашева – Соломія Винник – 14:16

До 55 кг. Ольга Хорошавцева – Анастасія Кравченко – 13:2

До 57 кг. Марина Симонян – Олена Кремзер – перемога українки на туше

До 59 кг. Любов Овчарова – Софія Боднар – 6:1

До 62 кг. Уляна Тукуренова – Тетяна Ріжко – перемогу присуджено українці в зв'язку з травмою росіянки

До 65 кг. Наталія Федосєєва – Оксана Чудик – 5:3

До 68 кг. Анастасія Братчикова – Аліна Рудницька-Левицька – 4:1

До 72 кг. Євгенія Захарченко – Алла Белінська – перемога українки на туше

До 76 кг. Єкатєріна Букіна – Романа Вовчак – 10:0

Зауважимо, що на Кубку світу українки виступали резервним складом.

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