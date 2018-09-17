Японія зняла заявку на проведення зимової Олімпіади 2026 року



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Саппоро відмовився від боротьби за право прийняти найпрестижніші змагання у світі спорту

Керівництво японського міста Саппоро (північна префектура Хоккайдо) повідомило Міжнародний олімпійський комітет (МОК) про зняття заявки на проведення зимових Ігор 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

У заяві наголошується, що Саппоро націлений на проведення зимової Олімпіади у 2030 році.

У 1972 році зимові Олімпійські ігри вже проходили у Саппоро. Національний олімпійський комітет Японії не хотів, щоб місто так рано виходив з боротьби за право провести Ігри. На думку керівників комітету, це негативно позначиться на шансах заявки на проведення Олімпіади-2030.

Планувалося, що рішення про скасування заявки буде прийнято після обговорень, призначених на осінь. Але землетрус, який стався на острові Хоккайдо на початку вересня, змінив плани керівництва міста.

У квітні МОК опублікував список семи національних олімпійських комітетів (НОК), які офіційно підтвердили намір взяти в своїй країні зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2026 року

Раніше свої заявки вже відкликали Сьон і Грац.

Отож, за проведення ОІ-2026 змагають Калгарі (Канада), Стокгольм (Швеція), Ерзурум (Туреччина) й Італія (Кортіна-д'Ампеццо, Мілан або Турин).

Місто, де пройдуть зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2026 року, оберуть на сесії МОК у вересні 2019 року.

Джерело: ТАСС