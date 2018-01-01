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    Японський каноїст дискваліфікований на вісім років за те, що підсипав допінг супернику

    Спортсмен зізнався, що зробив це для того, щоб його суперник не зміг потрапити на Олімпіаду
    Японський каноїст Ясухіро Судзукі дискваліфікований на вісім років за те, що підсипав допінг супернику. Судзукі додав заборонений препарат в напій свого товариша по команді Сейджі Коматцу. Після цього Коматцу здав позитивний допінг-тест. Пізніше Судзукі зізнався, що зробив це для того, щоб його суперник не зміг потрапити на Олімпіаду. Санкції з
    • Сьогодні, 11:05
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    Фото: AFP
    Фото: AFP

    Спортсмен зізнався, що зробив це для того, щоб його суперник не зміг потрапити на Олімпіаду

    Японський каноїст Ясухіро Судзукі дискваліфікований на вісім років за те, що підсипав допінг супернику.

    Судзукі додав заборонений препарат в напій свого товариша по команді Сейджі Коматцу.

    Після цього Коматцу здав позитивний допінг-тест.

    Пізніше Судзукі зізнався, що зробив це для того, щоб його суперник не зміг потрапити на Олімпіаду.

    Санкції з Коматцу були зняті.

    Обидва каноїсти були надіями Японії на майбутній Олімпіаді-2020 в Токіо.

    Джерело: sports.ru

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