Яремчук допоміг «Генту» перервати безпрограшну серію у чемпіонаті Бельгії (відео)

Роман Яремчук перебрався в «Гент» з «Динамо» минулого літа

Український форвард Роман Яремчук допоміг «Генту» перемогти «Брюгге» (2:0) в 24-му турі чемпіонату Бельгії. Яремчук провів на полі весь матч, а пенальті заробив на 78-й хвилині, змусивши на собі сфолити воротаря «Брюгге» Володимира Габулова. Цікаво, що Самюель Гіго, який взявся пробивати пенальті, не зміг



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Роман Яремчук. Фото: ФК Гент

Роман Яремчук перебрався в «Гент» з «Динамо» минулого літа

Український форвард Роман Яремчук допоміг «Генту» перемогти «Брюгге» (2:0) в 24-му турі чемпіонату Бельгії.

Яремчук провів на полі весь матч, а пенальті заробив на 78-й хвилині, змусивши на собі сфолити воротаря «Брюгге» Володимира Габулова.

Цікаво, що Самюель Гіго, який взявся пробивати пенальті, не зміг його реалізувати, але, на щастя для «Гента», на добиванні виявився Самюель Калу.

Нагадаємо, Роман Яремчук перебрався в «Гент» з «Динамо» минулого літа і з тих пір вже забив за «індіанців» 5 голів у 17 матчах чемпіонату Бельгії.

У турнірній таблиці «Гент» після 24 турів йде 4-м з 39 очками, тоді як «Брюгге» залишився беззаперечним лідером з 57 балами.

Чемпіонат Бельгії

24-ий тур

«Гент» - «Брюгге» - 2:0

Голи: Андріясевіч(65), Калу(78)



Джерело: sportarena.com