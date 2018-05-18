Ярмоленко приїде у розташування збірної України із запізненням

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Андрій Ярмоленко

Футболіст не встигне прибути у розташування збірної 23 травня

Андрій Ярмоленко запізниться на збір збірної України, який розпочнеться 23 травня у Харкові.

Футболіст бере участь у комерційному турнірі у США в складі «Боруссії», тому прибуде у розташування національної команди 25 травня.

Нагадаємо, що 31 травня Україна зіграє з Марокко, а через декілька днів – з Албанією.

Другий матч було заплановано на 2 червня, проте лунала інформація, що зустріч буде перенесено.

Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко відзначився голом на благодійному турнірі в матчі проти «Ванне-Айккеля».

У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив 6 голів і зробив 6 асистів.

Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.

Джерело: zbirna.com