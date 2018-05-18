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    Ярмоленко приїде у розташування збірної України із запізненням

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    Андрій Ярмоленко
    Андрій Ярмоленко

    Футболіст не встигне прибути у розташування збірної 23 травня

    Андрій Ярмоленко запізниться на збір збірної України, який розпочнеться 23 травня у Харкові.

    Футболіст бере участь у комерційному турнірі у США в складі «Боруссії», тому прибуде у розташування національної команди 25 травня.

    Нагадаємо, що 31 травня Україна зіграє з Марокко, а через декілька днів – з Албанією.

    Другий матч було заплановано на 2 червня, проте лунала інформація, що зустріч буде перенесено.

    Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко відзначився голом на благодійному турнірі в матчі проти «Ванне-Айккеля».

    У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив 6 голів і зробив 6 асистів.

    Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.

    Джерело: zbirna.com

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