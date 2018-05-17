Ярмоленко забив у другому товариському матчі поспіль (відео)
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Розсилка
Андрій Ярмоленко
Українець вийшов у стартовому складі
Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко відзначився голом на благодійному турнірі в матчі проти «Ванне-Айккеля», що представляє аматорську лігу «Вестфалія» (4:1, перерва).
Українець вийшов у стартовому складі на матч, а на 25-й хвилині зробив рахунок 4:0.
У попередньому матчі Ярмоленко забив і зробив асист.
У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив 6 голів і зробив 6 асистів.
Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.
Джерело: ua.tribuna.com