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    Ярмоленко забив у другому товариському матчі поспіль (відео)

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    Андрій Ярмоленко
    Андрій Ярмоленко

    Українець вийшов у стартовому складі

    Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко відзначився голом на благодійному турнірі в матчі проти «Ванне-Айккеля», що представляє аматорську лігу «Вестфалія» (4:1, перерва).

    Українець вийшов у стартовому складі на матч, а на 25-й хвилині зробив рахунок 4:0.

    У попередньому матчі Ярмоленко забив і зробив асист.

    У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив 6 голів і зробив 6 асистів.

    Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.

    Джерело: ua.tribuna.com

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