Ястремська та Янчук зіграють у кваліфікації тенісного турніру серії WTA у Мексиці
- Сьогодні, 19:37
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Даяна Ястремська. Фото: istanbulcup.kozawos
Українки боротимуться за місце в основній сітці турніру WTA в Мексиці
Українки Даяна Ястремська та Ольга Янчук будуть боротися у кваліфікації тенісного турніру серії WTA у мексиканському місті Акапулько з призовим фондом $ 250,000.
Даяна Ястремська (№167) отримала в кваліфікації десятий номер посіву і в першому раунді зустрінеться з представницею США Емінем Бекташ (№264).
Ольга Янчук (№229) на старті відбору зіграє проти другої сіяної голландки Аранчі Рус (№124).
Нагадаємо, що в основній сітці турніру заявлені дві наші тенісистки: Леся Цуренко і Катерина Козлова.
Джерело: btu.org.ua