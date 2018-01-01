Ястремська та Янчук зіграють у кваліфікації тенісного турніру серії WTA у Мексиці

Українки боротимуться за місце в основній сітці турніру WTA в Мексиці

Українки Даяна Ястремська та Ольга Янчук будуть боротися у кваліфікації тенісного турніру серії WTA у мексиканському місті Акапулько з призовим фондом $ 250,000. Даяна Ястремська (№167) отримала в кваліфікації десятий номер посіву і в першому раунді зустрінеться з представницею США Емінем Бекташ (№264). Ольга Янчук (№229) на старті відбору зіграє