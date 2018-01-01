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    Ястремська та Янчук зіграють у кваліфікації тенісного турніру серії WTA у Мексиці

    Українки боротимуться за місце в основній сітці турніру WTA в Мексиці
    Українки Даяна Ястремська та Ольга Янчук будуть боротися у кваліфікації тенісного турніру серії WTA у мексиканському місті Акапулько з призовим фондом $ 250,000. Даяна Ястремська (№167) отримала в кваліфікації десятий номер посіву і в першому раунді зустрінеться з представницею США Емінем Бекташ (№264). Ольга Янчук (№229) на старті відбору зіграє
    • Сьогодні, 19:37
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    Даяна Ястремська. Фото:&nbsp;istanbulcup.kozawos
    Даяна Ястремська. Фото: istanbulcup.kozawos

    Українки боротимуться за місце в основній сітці турніру WTA в Мексиці

    Українки Даяна Ястремська та Ольга Янчук будуть боротися у кваліфікації тенісного турніру серії WTA у мексиканському місті Акапулько з призовим фондом $ 250,000.

    Даяна Ястремська (№167) отримала в кваліфікації десятий номер посіву і в першому раунді зустрінеться з представницею США Емінем Бекташ (№264).

    Ольга Янчук (№229) на старті відбору зіграє проти другої сіяної голландки Аранчі Рус (№124).

    Нагадаємо, що в основній сітці турніру заявлені дві наші тенісистки: Леся Цуренко і Катерина Козлова.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Козлова Леся Цуренко Даяна Ястремська
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