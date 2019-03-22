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    Йоганнес Бьо виграв спринт в Холменколлені, Підручний - в топ-30

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    Дмитро Підручний - Йоганнес Бьо виграв спринт в Холменколлені, Підручний - в топ-30
    Дмитро Підручний
    То є Львів

    Український чемпіон світу не зміг зачепитися за медалі

    22 березня на заключному етапі Кубка світу в Холменколлені пройшов чоловічий спринт.

    Перемогу здобув Йоганнес Бьо з Норвегії, срібло у італійця Лукаса Хофера, бронзу виграв Кентен Фільон-Майє з Франції.

    Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, він зайняв 29-е місце з одним промахом. Відставання від Бьо склало 1 хвилину і 35 секунд.

    Артем Прима показав 40-ий час з відставанням 1 хвилина і 58 секунд, у нього два промахи.

    Сергій Семенов прийшов до фінішу 86-м з трьома промахами, він поступився Бьо 3 хвилинами і 43 секундами.

    Віталій Труш замкнув топ-100 спринту, у нього 5 промахів і 4 хвилини і 36 секунд відставання.

    1. Йоханнес Бьо (Норвегія) (0 + 1) 24: 39,9
    2. Лукас Хофер (Італія) (0 + 0) +31,7
    3. Кентен Фільон-Майє (Франція) (0 + 0) +35,0
    ...
    29. Дмитро Підручний (Україна) (0 + 1) +1:35,1
    40. Артем Прима (Україна) (0 + 2) +1:58,5
    86. Сергій Семенов (Україна) (2 + 1) +3:43,9
    100. Віталій Труш (Україна) (3 + 2) +4:36,1

    біатлон Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Віталій Труш
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