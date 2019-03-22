Йоганнес Бьо виграв спринт в Холменколлені, Підручний - в топ-30



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Дмитро Підручний То є Львів

Український чемпіон світу не зміг зачепитися за медалі

22 березня на заключному етапі Кубка світу в Холменколлені пройшов чоловічий спринт.

Перемогу здобув Йоганнес Бьо з Норвегії, срібло у італійця Лукаса Хофера, бронзу виграв Кентен Фільон-Майє з Франції.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, він зайняв 29-е місце з одним промахом. Відставання від Бьо склало 1 хвилину і 35 секунд.

Артем Прима показав 40-ий час з відставанням 1 хвилина і 58 секунд, у нього два промахи.

Сергій Семенов прийшов до фінішу 86-м з трьома промахами, він поступився Бьо 3 хвилинами і 43 секундами.

Віталій Труш замкнув топ-100 спринту, у нього 5 промахів і 4 хвилини і 36 секунд відставання.

1. Йоханнес Бьо (Норвегія) (0 + 1) 24: 39,9

2. Лукас Хофер (Італія) (0 + 0) +31,7

3. Кентен Фільон-Майє (Франція) (0 + 0) +35,0

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29. Дмитро Підручний (Україна) (0 + 1) +1:35,1

40. Артем Прима (Україна) (0 + 2) +1:58,5

86. Сергій Семенов (Україна) (2 + 1) +3:43,9

100. Віталій Труш (Україна) (3 + 2) +4:36,1