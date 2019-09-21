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    Юна Марта Костюк обіграла екс-українку, вийшла у півфінал і підійметься в рейтингу на 24 позиції

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    Марта Костюк повертається у топ-200 - Юна Марта Костюк обіграла екс-українку, вийшла у півфінал і підійметься в рейтингу на 24 позиції
    Марта Костюк повертається у топ-200
    Федерація тенісу України

    17-річна киянка намагається повернути ті позиції, на яких вона вже була

    Українська тенісистка Марта Костюк (WTA  №215) вийшла до півфіналу турніру ITF у французькому місті Сен-Мало із призовим фондом 60 тис доларів.

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    На стадії 1/4 фіналу 17-річна киянка обіграла екс-українку Марину Заневську (WTA  №271), яка представляє Бельгію – 7:6 (5), 6:1.

    Суперниці провели на корті дві години і дві хвилини.

    У півфіналі Марта зустрінеться з парагвайкою Веронікою Сепеде (WTA  №147).

    Зауважимо, що завдяки виступу в Сен-Мало Костюк підійметься мінімум на 24 позиції і розпочне наступний тиждень 191-м номером WTA.

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