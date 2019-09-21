Юна Марта Костюк обіграла екс-українку, вийшла у півфінал і підійметься в рейтингу на 24 позиції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марта Костюк повертається у топ-200 Федерація тенісу України

17-річна киянка намагається повернути ті позиції, на яких вона вже була

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №215) вийшла до півфіналу турніру ITF у французькому місті Сен-Мало із призовим фондом 60 тис доларів.

На стадії 1/4 фіналу 17-річна киянка обіграла екс-українку Марину Заневську (WTA №271), яка представляє Бельгію – 7:6 (5), 6:1.

Суперниці провели на корті дві години і дві хвилини.

У півфіналі Марта зустрінеться з парагвайкою Веронікою Сепеде (WTA №147).

Зауважимо, що завдяки виступу в Сен-Мало Костюк підійметься мінімум на 24 позиції і розпочне наступний тиждень 191-м номером WTA.