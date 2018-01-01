Юнацька збірна України поступилася команді Ізраїлю у товариському поєдинку

У другому контрольному матчі ізраїльські однолітки взяли реванш

У другому контрольному поєдинку, який проходив у місті Шфаїм, підопічні Олега Кузнецова поступилися одноліткам з Ізраїлю. У четвер, 22 лютого, юнацька збірна України U-17 провела другий спаринг із командою Ізраїлю, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Нагадаємо, що 20 лютого українці виграли з рахунком 2:1. Цього разу перемога



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Фото ФФУ

У другому контрольному матчі ізраїльські однолітки взяли реванш

У другому контрольному поєдинку, який проходив у місті Шфаїм, підопічні Олега Кузнецова поступилися одноліткам з Ізраїлю.

У четвер, 22 лютого, юнацька збірна України U-17 провела другий спаринг із командою Ізраїлю, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Нагадаємо, що 20 лютого українці виграли з рахунком 2:1.

Цього разу перемога дісталася господарям поля, які тричі вразили ворота синьо-жовтих – на 20-й, 40-й та 63-й хвилинах.

Українці змогли відповісти одним точним ударом. Відзначився Ауссі на 49-й хвилині.

Товариський матч з футболу

Ізраїль (U-17) – Україна (U-17) – 3:1 (2:0)

Гол збірної України: Ауссі (49)

Україна (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Хондак, Біловар, Данилюк, Бодня, Гуров, Надольський, Желізко, Біблик, Дероган.

Наступний збір у команди розпочнеться 14 березня.

За кілька днів після цього вона виступатиме в еліт-раунді чемпіонату Європи. У ньому «синьо-жовті» посперечаються за вихід до шістнадцятки найкращих, що збереться у фінальній частині турніру у травні 2018 року в Англії, із командами Чехії, Сербії та чинним чемпіоном Європи у цій віковій категорії – збірною Іспанії.

Матчі відбудуться 21-го, 24-го та 27 березня 2018 року в Чехії.