Юнацька збірна України поступилася команді Ізраїлю у товариському поєдинку
- Сьогодні, 17:04
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У другому контрольному матчі ізраїльські однолітки взяли реванш
У другому контрольному поєдинку, який проходив у місті Шфаїм, підопічні Олега Кузнецова поступилися одноліткам з Ізраїлю.
У четвер, 22 лютого, юнацька збірна України U-17 провела другий спаринг із командою Ізраїлю, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Нагадаємо, що 20 лютого українці виграли з рахунком 2:1.
Цього разу перемога дісталася господарям поля, які тричі вразили ворота синьо-жовтих – на 20-й, 40-й та 63-й хвилинах.
Українці змогли відповісти одним точним ударом. Відзначився Ауссі на 49-й хвилині.
Товариський матч з футболу
Ізраїль (U-17) – Україна (U-17) – 3:1 (2:0)
Гол збірної України: Ауссі (49)
Україна (стартовий склад): Трубін, В.Мудрик, Хондак, Біловар, Данилюк, Бодня, Гуров, Надольський, Желізко, Біблик, Дероган.
Наступний збір у команди розпочнеться 14 березня.
За кілька днів після цього вона виступатиме в еліт-раунді чемпіонату Європи. У ньому «синьо-жовті» посперечаються за вихід до шістнадцятки найкращих, що збереться у фінальній частині турніру у травні 2018 року в Англії, із командами Чехії, Сербії та чинним чемпіоном Європи у цій віковій категорії – збірною Іспанії.
Матчі відбудуться 21-го, 24-го та 27 березня 2018 року в Чехії.