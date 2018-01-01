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    Юнацька збірна України у товариському поєдинку перемогла однолітків з Ізраїлю

    Українці (U-17) здобули вольову перемогу у першому спарингу
    У першому контрольному поєдинку у межах підготовки до еліт-раунду Євро-2018 юнацька збірна України U-17 обіграла ізраїльтян. У поєдинку, який відбувся в місті Шфаїм, підопічні Олега Кузнецова виграли з рахунком 2:1, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Пропустивши на 21-й хвилині, «синьо-жовті» відповіли двома влучними
    • Сьогодні, 19:44
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    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Українці (U-17) здобули вольову перемогу у першому спарингу

    У першому контрольному поєдинку у межах підготовки до еліт-раунду Євро-2018 юнацька збірна України U-17 обіграла ізраїльтян.

    У поєдинку, який відбувся в місті Шфаїм, підопічні Олега Кузнецова виграли з рахунком 2:1, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Пропустивши на 21-й хвилині, «синьо-жовті» відповіли двома влучними пострілами після перерви. На 61-й і 76-й хвилинах відзначився півзахисник київського «Динамо» Вікентій Волошин.

    Товариський матч з футболу

    Ізраїль (U-17) – Україна (U-17) – 1:2 (1:0)

    Україна (U-17). Стартовий склад: Нещерет, В.Мудрик, Ауссі, Біловар, Ярош, Бодня, Підручний, М.Мудрик, Шулянський, Волошин, Сікан.

    Другий поєдинок відбудеться 22 лютого (початок — об 11.00).

    Уся робота присвячена підготовці до виступу збірної в еліт-раунді Євро-2018. Юнацька збірна України, сформована з гравців 2001 року народження, посперечається за вихід до 16 найкращих, що зберуться у фінальній частині турніру у травні 2018 року в Англії.

    Ліцензії отримають переможці груп еліт-раунду та сім кращих других команд із восьми.

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