Юнацька збірна України (U-15) з футболу проведе товариські матчі з Чехією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Попов. Фото ФФУ

Поєдинки відбудуться менше ніж за тиждень

У неділю, 20 травня, розпочнеться тренувальний збір юнацької збірної України (футболісти не старші 2003 року народження).

На цьому етапі підготовки команда проведе роботу під керівництвом Сергія Попова, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Вранці 21 травня «синьо-жовта» дружина відправиться до Чехії, де зіграє два товариські матчі з місцевими однолітками (22-го та 24-го числа).

На збір викликані 20 виконавців:

воротарі: Артем Фастов («Динамо» Київ), Тимур Пузанков («Шахтар» Донецьк);

захисники: Антон Боль, Євген Мазур (обидва – «Динамо»), Віталій Роман («Карпати» Львів), Марк Мампасі, Олександр Майстренко (обидва – «Шахтар»), Гліб Савчук («УФК-Карпати» Львів), Володимир Маленков («ДЮСШ-11 Чорноморець» Одеса);

півзахисники: Олег Очеретько, Дмитро Шостак (обидва – «Шахтар»), Данііл Хрипчук («Динамо»), Марк Сапуга, Максим Хлань, Микита Петрук (усі – «УФК-Карпати»);

нападники: Кирило Попов, Назар Волошин (обидва – «Динамо»), Дмитро Шевченко («Шахтар»), Олександр Кілик («ДЮСШ-11 Чорноморець»), Ярослав Кравченко («Дніпро»).

Нагадаємо, збірна України з футболу знову не змогла виграти на Турнірі розвитку УЄФА.