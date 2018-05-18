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    Збірна України з футболу знову не змогла виграти на Турнірі розвитку УЄФА

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    Фото взяте з&nbsp;facebook.com/pg/ffuwomen
    Фото взяте з facebook.com/pg/ffuwomen

    Цього разу молоді українки поступилися у серії пенальті

    У четвер, 17 травня, дівоча збірна України з футболу до 16-ти років зіграла другий матч на Турнірі розвитку УЄФА, який триває у Фінляндії.

    Суперниками підопічних Валерія Паламарчука стали футболістки з Польщі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Результативний удар вийшов у капітана української команди Юлії Христюк, яка потужним ударом під поперечину вивела свою збірну вперед.

    Під завісу матчу команди обмінялися гострими моментами, а точніше, ударами у поперечину воріт.

    А нещасливою для українок стала п’ята додана хвилина і штрафний біля власного карного майданчика. Після виконання стандарту гравець «червоно-білих» першою зіграла на добиванні, потужним ударом пробивши всю оборону і голкіпера.

    Згідно регламенту змагань, після нічийного результату команди мають визначити переможця у серії післяматчевих пенальті. Переможець цієї серії здобуває два очки, а інша команда – один заліковий бал.

    У футбольній лотереї більш успішними стали футболістки збірної Польщі, які з рахунком 5:3 святкували перемогу.

    Завершальний матч у межах турніру збірна України проведе 19 травня проти збірної Угорщини, яка свій матч програла футболісткам із Фінляндії – 0:3.

    Турнір розвитку УЄФА з футболу

    Дівочі збірні WU-16

    Україна – Польща – 1:1 (по пенальті – 3:5)

    Голи: Христюк (55) — Качор (80+5).

    Україна (WU-16): Петровець, Стрельцова (Шульженко, 41), Корнацька (Годунко, 62), Христюк (к), Іванченко (Кушнір, 41), Котик, Зубач, Бордюг (Смеречинська, 62), Тян (Мущенська, 41), Кревська, Немець (Шмандровська, 62, Мельник, 80+2).

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