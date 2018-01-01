Юнацька збірна України з футболу проведе товариські матчі з Ізраїлем

Матчі відбудуться 20 та 22 лютого

Головний тренер юнацької збірної України визначився з футболістами, які будуть викликані на збір перед контрольними поєдинками з Ізраїлем. 17 лютого розпочнеться збір юнацької збірної України U-17 (футболісти 2001 року народження) перед двома виїзними товариськими матчами проти однолітків з Ізраїлю, які відбудуться 20 та 22 числа. Головний тренер



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Фото ФФУ

Матчі відбудуться 20 та 22 лютого

Головний тренер юнацької збірної України визначився з футболістами, які будуть викликані на збір перед контрольними поєдинками з Ізраїлем.

17 лютого розпочнеться збір юнацької збірної України U-17 (футболісти 2001 року народження) перед двома виїзними товариськими матчами проти однолітків з Ізраїлю, які відбудуться 20 та 22 числа.

Головний тренер синьо-жовтих Олег Кузнецов викликав до табору команди 20 футболістів, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо»), Анатолій Трубін («Шахтар»).

Захисники: Алан Ауссі (без клубу), Микола Ярош, Крістіан Біловар, Данило Хондак (всі - «Динамо»), Артем Данилюк, Владислав Мудрик («УФК-Карпати»).

Півзахисники: Артем Шулянський, Ярослав Надольський, Роман Бодня, Вікентій Волошин (всі - «Динамо»), Костянтин Гуров («Шахтар»), Іван Желізко («Карпати»), Михайло Мудрик («Шахтар»), Вадим Мельнійчук («УФК-Карпати»), Денис Підручний (ОК ім. Піддубного).

Нападники: Іван Дероган («Динамо»), Станіслав Біблик («Шахтар»), Данило Сікан («УФК-Карпати»).

Збірна України U-17 веде підготовку до еліт-раунду чемпіонату Європи, в якому посперечається за вихід до 16 кращих, що зберуться у фінальній частині турніру у травні 2018 року в Англії, із командами Чехії, Сербії та чинним чемпіоном Європи у цій віковій категорії – збірною Іспанії.