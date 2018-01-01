Юнацька збірна України виграла футбольний турнір у Білорусі (відео)

Підопічні Олега Кузнецова у вирішальному поєдинку міжнародного турніру, що проходив у столиці Білорусі, обіграли однолітків з Ізраїлю

На Кубку розвитку, який зібрав 12 європейських юнацьких збірних (футболісти 2001 року народження), збірна України посіла перше місце. На шляху до тріумфу команда Кузнецова здобула п'ять перемог, при цьому забивши у ворота суперників 13 м'ячів, а пропустивши лише три, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. У вирішальному матчі турніру



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Фото ФФУ

Підопічні Олега Кузнецова у вирішальному поєдинку міжнародного турніру, що проходив у столиці Білорусі, обіграли однолітків з Ізраїлю

На Кубку розвитку, який зібрав 12 європейських юнацьких збірних (футболісти 2001 року народження), збірна України посіла перше місце.

На шляху до тріумфу команда Кузнецова здобула п'ять перемог, при цьому забивши у ворота суперників 13 м'ячів, а пропустивши лише три, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У вирішальному матчі турніру «синьо-жовті» у нелегкій боротьбі обіграли Ізраїль із рахунком 2:1.

Обидва м'ячі українці забили в результаті виконання стандартних положень. На 50-й хвилині після влучання Волошиним у штангу м'яч у ворота добив Сікан. На 64-й хвилині Волошин же став автором гольового пасу. Його подачу зі штрафного на ближній стійці замкнув Надольський. 2:0.

Все, що змогли зробити ізраїльтяни, так це на 78-й хвилині скоротити розрив. 2:1.

Кубок розвитку 2018 року з футболу

Україна (U-17) — Ізраїль (U-17) — 2:1 (0:0)

Україна (U-17): Нещерет, Біловар, Ярош, Данилюк (Мудрик, 41), Бодня (Ауссі, 41), Хондак, Підручний, Дероган (Надольський, 41), Шулянський, Волошин, Варяник (Сікан, 41).