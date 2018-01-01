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    Юнацька збірна України з перемоги стартувала на футбольному турнірі у Мінську

    Українці у першому поєдинку розгромила команду Молдови
    Підопічні Олега Кузнецова (футболісти 2001 року народження) на Кубку розвитку забили чотири м'ячі одноліткам із Молдови. У першому турі міжнародного турніру Кубок розвитку, який проходить у столиці Білорусі, Мінську, юнацька збірна України виграла з великим рахунком у Молдови – 4:0, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Уже на
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    Юнацька збірна України (U-17). Фото ФФУ
    Юнацька збірна України (U-17). Фото ФФУ

    Українці у першому поєдинку розгромила команду Молдови

    Підопічні Олега Кузнецова (футболісти 2001 року народження) на Кубку розвитку забили чотири м'ячі одноліткам із Молдови.

    У першому турі міжнародного турніру Кубок розвитку, який проходить у столиці Білорусі, Мінську, юнацька збірна України виграла з великим рахунком у Молдови – 4:0, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Уже на шостій хвилині Волошин відкрив рахунок, а на 13-й після розіграшу кутового результативним ударом відзначився Хондак.

    На 39-й хвилині в результаті швидкої контратаки до великого рахунок довів Сікан. А на 56-й хвилині крапку у матчі дальнім пострілом поставив Надольський — 4:0.

    Кубок розвитку-2018 з футболу

    Україна (U-17) – Молдова (U-17) – 4:0 (3:0)

    Голи: Волошин (6), Хондак (13), Сікан (39), Надольський (56)

    Україна (U-17): Нещерет, Ауссі (Біловар, 60), Ярош, ХОНДАК, Данилюк (Мудрик, 60), Надольський, Бодня (Підручний, 41), Желізко (Варяник, 41), Волошин (Шамич, 60), Шулянський (Мельнійчук, 60), Сікан

    Свій наступний поєдинок на турнірі українці проведуть у вівторок, 23 січня, з Казахстаном. Початок матчу – о 15:40.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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