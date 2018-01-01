Юнацька збірна України з перемоги стартувала на футбольному турнірі у Мінську
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Українці у першому поєдинку розгромила команду Молдови
Підопічні Олега Кузнецова (футболісти 2001 року народження) на Кубку розвитку забили чотири м'ячі одноліткам із Молдови.
У першому турі міжнародного турніру Кубок розвитку, який проходить у столиці Білорусі, Мінську, юнацька збірна України виграла з великим рахунком у Молдови – 4:0, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Уже на шостій хвилині Волошин відкрив рахунок, а на 13-й після розіграшу кутового результативним ударом відзначився Хондак.
На 39-й хвилині в результаті швидкої контратаки до великого рахунок довів Сікан. А на 56-й хвилині крапку у матчі дальнім пострілом поставив Надольський — 4:0.
Кубок розвитку-2018 з футболу
Україна (U-17) – Молдова (U-17) – 4:0 (3:0)
Голи: Волошин (6), Хондак (13), Сікан (39), Надольський (56)
Україна (U-17): Нещерет, Ауссі (Біловар, 60), Ярош, ХОНДАК, Данилюк (Мудрик, 60), Надольський, Бодня (Підручний, 41), Желізко (Варяник, 41), Волошин (Шамич, 60), Шулянський (Мельнійчук, 60), Сікан
Свій наступний поєдинок на турнірі українці проведуть у вівторок, 23 січня, з Казахстаном. Початок матчу – о 15:40.