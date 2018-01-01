Юнацька збірна України з перемоги стартувала на футбольному турнірі у Мінську

Українці у першому поєдинку розгромила команду Молдови

Підопічні Олега Кузнецова (футболісти 2001 року народження) на Кубку розвитку забили чотири м'ячі одноліткам із Молдови. У першому турі міжнародного турніру Кубок розвитку, який проходить у столиці Білорусі, Мінську, юнацька збірна України виграла з великим рахунком у Молдови – 4:0, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Уже на