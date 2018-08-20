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    Юнацька збірна України здобула перемогу у драматичному фіналі меморіалу Баннікова

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    Фото: ФФУ - Юнацька збірна України здобула перемогу у драматичному фіналі меморіалу Баннікова
    Фото: ФФУ

    У Києві завершився 15-й розіграш турніру пам’яті Віктора Баннікова, в якому вшосте в історії перемогла збірна України

    19 серпня завершився ювілейний, 15-й меморіал Віктора Баннікова.

    У вирішальному поєдинку, який пройшов у Києві на стадіоні імені першого президента ФФУ, зустрілися юнацькі збірні України та Туреччини.

    Обидва фіналісти виграли усі три поєдинки у своїх групах, тому не дивно, що матч за головний приз турніру вийшов безкомпромісним і драматичним, а перемогу в підсумку святкували українці, які більш вдало виконали серію післяматчевих пенальті.

    До речі, цей успіх став шостим в історії для української збірної.

    Раніше синьо-жовті святкували перемогу на меморіалі у 2003-му, 2004-му, 2005-му, 2006-му і 2012 роках, а на двох останніх турнірах переможцем була збірна Грузії, яку цього року у групі обійшли саме українці.

    Меморіал Баннікова

    Фінал

    Туреччина (U-17) — Україна (U-17) 1:1 (по пен. — 0:3)

    Голи: Еміль (74) — Судаков (44).

    Туреччина: Арда, Гагтай, Ібрагім (Ферхат, 53), Батін (Берке, 41), Саліх (Тайфун, 77), Р.Саліх, Кемаль, Мустафа, Гукхан (Алі, 53), Меліх (Ерен, 41), Полат (Еміль, 72).

    Україна: Нещерет, Егбуджуо, Емере (Гончарук, 41), Забарний, Вівчаренко, Шевченко (Судаков, 41), Рязанцев (Ісадченко, 74), Глушач (Соловйов, 44), Бражко, Скорко, Кобак.

    Туреччина Збірна України українці Україна
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