Юнацька збірна України здобула перемогу у драматичному фіналі меморіалу Баннікова



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Фото: ФФУ

У Києві завершився 15-й розіграш турніру пам’яті Віктора Баннікова, в якому вшосте в історії перемогла збірна України

19 серпня завершився ювілейний, 15-й меморіал Віктора Баннікова.

У вирішальному поєдинку, який пройшов у Києві на стадіоні імені першого президента ФФУ, зустрілися юнацькі збірні України та Туреччини.

Обидва фіналісти виграли усі три поєдинки у своїх групах, тому не дивно, що матч за головний приз турніру вийшов безкомпромісним і драматичним, а перемогу в підсумку святкували українці, які більш вдало виконали серію післяматчевих пенальті.

До речі, цей успіх став шостим в історії для української збірної.

Раніше синьо-жовті святкували перемогу на меморіалі у 2003-му, 2004-му, 2005-му, 2006-му і 2012 роках, а на двох останніх турнірах переможцем була збірна Грузії, яку цього року у групі обійшли саме українці.

Меморіал Баннікова

Фінал

Туреччина (U-17) — Україна (U-17) 1:1 (по пен. — 0:3)

Голи: Еміль (74) — Судаков (44).

Туреччина: Арда, Гагтай, Ібрагім (Ферхат, 53), Батін (Берке, 41), Саліх (Тайфун, 77), Р.Саліх, Кемаль, Мустафа, Гукхан (Алі, 53), Меліх (Ерен, 41), Полат (Еміль, 72).

Україна: Нещерет, Егбуджуо, Емере (Гончарук, 41), Забарний, Вівчаренко, Шевченко (Судаков, 41), Рязанцев (Ісадченко, 74), Глушач (Соловйов, 44), Бражко, Скорко, Кобак.