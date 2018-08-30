Юнацькі збірні України з баскетболу 3х3 стартують на чемпіонаті Європи
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Українські команди визначилися зі складами
Чоловіча та жіноча збірні України U-18 з баскетболу 3х3 в останній день літа розпочнуть боротьбу на чемпіонаті Європи у Дебрецені (Угорщина).
Порівняно з кваліфікацією, у чоловічій збірній відбулася одна заміна. Замість Володимира Шевчука зіграє Віталій Шорсткий.
У жінок команда не змінилася, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Склад чоловічої збірної України U-18:
Олександр Сидорук (перший тренер – Ангеліна Здирка)
Андрій Пошабля (перший тренер – Леван Джимшилейшвілі)
Ігор Сергеєв (перший тренер – Владислав Бугаєвський)
Віталій Шорсткий (перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот)
Головний тренер Володимир Журжій.
Чоловіча збірна України U-18 змагатиметься у групі А разом з командами Німеччини та Чехії.
Склад жіночої збірної України U-18:
Ганна Сугак (перший тренер – Лідія Канцлер)
Вікторія Федоренко (перший тренер – Алла Бикова)
Ліка Ляшко (перший тренер – Катерина Кливенок)
Вероніка Космач (перший тренер – Катерина Кливенок)
Головний тренер Дмитро Неволін.
Жіноча збірна України U-18 змагатиметься у групі А разом з командами Італії та Іспанії
Боротьбу у чвертьфіналі продовжать по дві найкращі команди з кожної з груп. Матчі стадії плей-оф (1/4, 1/2, фінал, матч за третє місце) відбудуться 2 вересня.