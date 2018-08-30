Юнацькі збірні України з баскетболу 3х3 стартують на чемпіонаті Європи



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Українські команди визначилися зі складами

Чоловіча та жіноча збірні України U-18 з баскетболу 3х3 в останній день літа розпочнуть боротьбу на чемпіонаті Європи у Дебрецені (Угорщина).

Порівняно з кваліфікацією, у чоловічій збірній відбулася одна заміна. Замість Володимира Шевчука зіграє Віталій Шорсткий.

У жінок команда не змінилася, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Склад чоловічої збірної України U-18:

Олександр Сидорук (перший тренер – Ангеліна Здирка)

Андрій Пошабля (перший тренер – Леван Джимшилейшвілі)

Ігор Сергеєв (перший тренер – Владислав Бугаєвський)

Віталій Шорсткий (перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот)

Головний тренер Володимир Журжій.

Чоловіча збірна України U-18 змагатиметься у групі А разом з командами Німеччини та Чехії.

Склад жіночої збірної України U-18:

Ганна Сугак (перший тренер – Лідія Канцлер)

Вікторія Федоренко (перший тренер – Алла Бикова)

Ліка Ляшко (перший тренер – Катерина Кливенок)

Вероніка Космач (перший тренер – Катерина Кливенок)

Головний тренер Дмитро Неволін.

Жіноча збірна України U-18 змагатиметься у групі А разом з командами Італії та Іспанії

Боротьбу у чвертьфіналі продовжать по дві найкращі команди з кожної з груп. Матчі стадії плей-оф (1/4, 1/2, фінал, матч за третє місце) відбудуться 2 вересня.