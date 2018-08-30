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    Юнацькі збірні України з баскетболу 3х3 стартують на чемпіонаті Європи

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    Юнацькі збірні України з баскетболу 3х3 стартують на чемпіонаті Європи

    Українські команди визначилися зі складами

    Чоловіча та жіноча збірні України U-18 з баскетболу 3х3 в останній день літа розпочнуть боротьбу на чемпіонаті Європи у Дебрецені (Угорщина).

    Порівняно з кваліфікацією, у чоловічій збірній відбулася одна заміна. Замість Володимира Шевчука зіграє Віталій Шорсткий.

    У жінок команда не змінилася, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Склад чоловічої збірної України U-18:
    Олександр Сидорук (перший тренер – Ангеліна Здирка)
    Андрій Пошабля (перший тренер – Леван Джимшилейшвілі)
    Ігор Сергеєв (перший тренер – Владислав Бугаєвський)
    Віталій Шорсткий (перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот)

    Головний тренер Володимир Журжій.

    Чоловіча збірна України U-18 змагатиметься у групі А разом з командами Німеччини та Чехії.

    Склад жіночої збірної України U-18:
    Ганна Сугак (перший тренер – Лідія Канцлер)
    Вікторія Федоренко (перший тренер – Алла Бикова)
    Ліка Ляшко (перший тренер – Катерина Кливенок)
    Вероніка Космач (перший тренер – Катерина Кливенок)

    Головний тренер Дмитро Неволін.

    Жіноча збірна України U-18 змагатиметься у групі А разом з командами Італії та Іспанії

    Боротьбу у чвертьфіналі продовжать по дві найкращі команди з кожної з груп. Матчі стадії плей-оф (1/4, 1/2, фінал, матч за третє місце) відбудуться 2 вересня.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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