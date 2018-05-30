Українські веслувальники здобули дві медалі чемпіонату Європи та ліцензію на юнацькі Олімпійські ігри

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Фото: Федерація академічного веслування України

Цими вихідними у Франції завершилася континентальна першість з академічного веслування

Цими вихідними в місті Гравелінес (Франція) завершилась змагання за нагороди континентальної першості з академічного веслування серед юніорів.

За підсумками заїздів в активі «синьо-жовтої» збірної золото, бронза, а також ліцензія на юнацькі Олімпійські ігри.

Український екіпаж JW4+ у складі:Вікторія Нагорна, Світлана Скробало, Анастасія Устюжаніна, Катерина Устюжаніна разом із стерновою Яною Очеретяною виборов золото.

В’ячеслав Суглоб, Владислав Шмальдій, Даниїл Єгоров, Євгеній Чумак та стерновий Денис Дзюбинський піднялися на третю сходинку п'єдесталу в заїздах екіпажів JM4+.

Окрім того, в заїздах чоловічих одиночок наш юний співвітчизник Ілля Карпов зумів вибороти ліцензію на участь юнацьких Олімпійських Іграх-2018, які у жовтні прийматиме Аргентина.