Юніорська збірна України поразкою завершила хокейний турнір у Польщі
- Сьогодні, 10:42
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У третьому своєму поєдинку українці мінімально поступилися угорським одноліткам
Команда Олега Ігнатьєва завершила виступи на міжнародному хокейному турнірі Four Nations U18, який цього вікенду відбувався у Польщі.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.
У заключному матчі змагань українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3.
Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився нападник херсонського «Дніпра» Данило Дуюн.
У неділю, 18 лютого, команда і вирушила з Варшави на батьківщину.
Україна U18 – Угорщина U18 – 2:3 (0:2; 1:1; 1:0)
Голи: 0:1. Кедвеш (Керестеш, 3:54), 0:2. Сечі (Фекете, Якарфі, 16:09 – більш.), 1:2. Дуюн (Табашник, 29:13 – більш.), 1:3. Керестеш (Кедвеш, Сабо, 36:57), 2:3. Дуюн (Сиротенко, 42:43).
Склад України: Кобилянський (до 58:00). Табашник – Євтухов, Грицюк – Григор’єв, Савченко – Кругляков. Сиротенко – Халін – Даниленко, Кривошапкін – Іващенко – Середницький, Ланін – Дуюн – Жук, Арабов – Виноград – Дурдиєв.
Нагадаємо, перед цим юніорська збірна України здобула першу перемогу на турнірі в Польщі.