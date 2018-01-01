Юніорська збірна України поразкою завершила хокейний турнір у Польщі

У третьому своєму поєдинку українці мінімально поступилися угорським одноліткам

Команда Олега Ігнатьєва завершила виступи на міжнародному хокейному турнірі Four Nations U18, який цього вікенду відбувався у Польщі. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. У заключному матчі змагань українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3. Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився