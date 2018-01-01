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    Юніорська збірна України поразкою завершила хокейний турнір у Польщі

    У третьому своєму поєдинку українці мінімально поступилися угорським одноліткам
    Команда Олега Ігнатьєва завершила виступи на міжнародному хокейному турнірі Four Nations U18, який цього вікенду відбувався у Польщі. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. У заключному матчі змагань українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3. Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився
    • Сьогодні, 10:42
    • Розсилка
    Фото ФХУ
    Фото ФХУ

    У третьому своєму поєдинку українці мінімально поступилися угорським одноліткам

    Команда Олега Ігнатьєва завершила виступи на міжнародному хокейному турнірі Four Nations U18, який цього вікенду відбувався у Польщі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

    У заключному матчі змагань українська команда поступилася угорським одноліткам із рахунком 2:3.

    Дублем у складі «синьо-жовтих» відзначився нападник херсонського «Дніпра» Данило Дуюн.

    У неділю, 18 лютого, команда і вирушила з Варшави на батьківщину.

    Україна U18 – Угорщина U18 – 2:3 (0:2; 1:1; 1:0)

    Голи: 0:1. Кедвеш (Керестеш, 3:54), 0:2. Сечі (Фекете, Якарфі, 16:09 – більш.), 1:2. Дуюн (Табашник, 29:13 – більш.), 1:3. Керестеш (Кедвеш, Сабо, 36:57), 2:3. Дуюн (Сиротенко, 42:43).

    Склад України: Кобилянський (до 58:00). Табашник – Євтухов, Грицюк – Григор’єв, Савченко – Кругляков. Сиротенко – Халін – Даниленко, Кривошапкін – Іващенко – Середницький, Ланін – Дуюн – Жук, Арабов – Виноград – Дурдиєв.

    Нагадаємо, перед цим юніорська збірна України здобула першу перемогу на турнірі в Польщі.

    Польща Збірна України хокей
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