«Ювентус» готовий заплатити божевільні гроші за 19-річного гравця «Бенфіки»



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Жоау Феліш

Туринці хочуть бачити у своєму складі юного півзахисника Жоау Феліша

«Ювентус» лідирує в перегонах за молодого півзахисника «Бенфіки» Жоау Феліш.

За інформацією As, 19-річний хавбек є пріоритетною трансферною метою туринців на міжсезоння.

«Ювентус» готовий заплатити за гравця 120 мільйонів євро - ця сума прописана в його контракті в якості відступних.

Спортивний директор «бьянконері» Фабіо Паратічі вже повідомив про це керівництву «Бенфіки». На їх зустрічі також був присутній агент футболіста Жорже Мендеш.

На Феліша також претендують «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал» і «Атлетіко», але найбільші шанси підписати гравця зараз саме у «Ювентуса».