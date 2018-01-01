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    З «Дніпра» знімуть шість очок за борг перед своїм колишнім нападником

    Дане рішення ФІФА є остаточним і не підлягає апеляції
    ФІФА ухвалила зняти з «Дніпра» ще шість очок через невиконання рішення Дисциплінарного комітету ФІФА по боргах перед екс-нападником українського клубу Ніколою Каліничем. Незабаром відповідне рішення буде відправлено в ПФЛ і «Дніпро» позбавлять шість очок. Дане рішення ФІФА є остаточним і не підлягає апеляції. У жовтні
    • Сьогодні, 16:37
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    Нікола Калінич. Фото: УНІАН
    Нікола Калінич. Фото: УНІАН

    Дане рішення ФІФА є остаточним і не підлягає апеляції

    ФІФА ухвалила зняти з «Дніпра» ще шість очок через невиконання рішення Дисциплінарного комітету ФІФА по боргах перед екс-нападником українського клубу Ніколою Каліничем.

    Незабаром відповідне рішення буде відправлено в ПФЛ і «Дніпро» позбавлять шість очок.

    Дане рішення ФІФА є остаточним і не підлягає апеляції.

    У жовтні 2016 року повідомлялося, що ФІФА зобов'язала «Дніпро» заплатити Каліничу 340 тисяч євро, але в ФФУ не було запиту від ФІФА на зняття очок з української команди.

    Джерело: Футбол 24

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