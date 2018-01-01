З «Дніпра» знімуть шість очок за борг перед своїм колишнім нападником
- Сьогодні, 16:37
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Нікола Калінич. Фото: УНІАН
Дане рішення ФІФА є остаточним і не підлягає апеляції
ФІФА ухвалила зняти з «Дніпра» ще шість очок через невиконання рішення Дисциплінарного комітету ФІФА по боргах перед екс-нападником українського клубу Ніколою Каліничем.
Незабаром відповідне рішення буде відправлено в ПФЛ і «Дніпро» позбавлять шість очок.
Дане рішення ФІФА є остаточним і не підлягає апеляції.
У жовтні 2016 року повідомлялося, що ФІФА зобов'язала «Дніпро» заплатити Каліничу 340 тисяч євро, але в ФФУ не було запиту від ФІФА на зняття очок з української команди.
Джерело: Футбол 24