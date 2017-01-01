З клубу баскетбольної Суперліги України самовільно втік американець
- Вчора, 18:41
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Марвін Джеферсон. БК «Черкаські Мавпи»
Йдеться про Марвіна Джеферсона з «Черкаських Мавп»
Американський центровий Марвін Джеферсон самовільно полишив розташування команди БК «Черкаські Мавпи».
Про це повідомляє офіційний сайт черкаського клубу української Суперліги.
Тим самим, уже колишній гравець «Черкаських Мавп» порушив умови контракту з клубом.
Сталося це напередодні матчу з одеською «БІПОЮ».
Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, у 13-ти поєдинках Суперліги поточного сезону американець набирав у середньому 14,8 очка, 8,8 підбирання та 0,5 передачі за матч.
Зауважимо, не повідомляється, які тепер санкції очікують на баскетболіста.
Нагадаємо, «Черкаські Мавпи» у результативному матчі Суперліги розгромили гостей з Одеси.