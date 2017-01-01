З клубу баскетбольної Суперліги України самовільно втік американець

Йдеться про Марвіна Джеферсона з «Черкаських Мавп»

Американський центровий Марвін Джеферсон самовільно полишив розташування команди БК «Черкаські Мавпи». Про це повідомляє офіційний сайт черкаського клубу української Суперліги. Тим самим, уже колишній гравець «Черкаських Мавп» порушив умови контракту з клубом. Сталося це напередодні матчу з одеською «БІПОЮ».