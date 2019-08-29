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    За декілька годин Неймар стане гравцем «Барселони», - ЗМІ

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    Неймар - За декілька годин Неймар стане гравцем «Барселони», - ЗМІ
    Неймар

    Неймар вже виступав у складі каталонської команди в період з 2013 по 2017 рік

    Нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар в найближчі кілька годин офіційно стане гравцем «Барселони». Як повідомив італійський журналіст Джанлука ді Марціо, між клубами і самим футболістом вже досягнуті угоди і офіційно угода буде укладена найближчим часом.

    Раніше стало відомо, що Неймар виявив бажання покинути «ПСЖ», а спортивний директор каталонського клубу Хав'єр Бордас визнав, що прогрес в обговоренні можливого повернення бразильця все ж таки був досягнутий.

    У сезоні-2018/19 бразильський нападник взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач.

    Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року. Неймар вже виступав у складі каталонської команди в період з 2013 по 2017 рік.

    Джерело: Чемпионат.com

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