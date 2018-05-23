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    За ФК «Каховка» виступає гравець, який нещодавно грав у команді ватажка бойовиків «ДНР» (фото)

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    За ФК «Каховка» виступає гравець, який нещодавно грав у команді ватажка бойовиків «ДНР» (фото)

    Навесні ця команда стала володарем Кубка області

    У 2018 році в «Каховку» перейшов екс-форвард «Оплот Донбасу» Сергій Козаченко.

    У складі команди, почесним президентом якої є ватажок так званої «ДНР» Олександр Захарченко, українець виступав у 2016-2017 роках.

    «Оплот Донбасу» виступав не тільки в чемпіонаті «ДНР», але і в чемпіонаті Ростовської області.

    Цей клуб було створено на базі команди «Донецьк» у жовтні 2015 року.

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    Президентом нового футбольного клубу став глава Донецької міської адміністрації Ігор Мартинов, а почесним президентом - Олександр Захарченко.

    «Каховка» виступає в чемпіонаті Херсонської області, є бронзовим призером кубка регіонів УЄФА, дворазовим чемпіоном України серед аматорів.

    Навесні ця команда стала володарем Кубка області, водночас Козаченко в соцмережі «ВКонтакте» написав, що кубок їде в Донецьк.

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    Нагадаємо, що 21 травня у бою під Горлівкою загинув екс-футболіст донецького «Металурга».

    Джерело: Мост

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ДНР чемпіонат України Олександр Захарченко
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