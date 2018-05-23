За ФК «Каховка» виступає гравець, який нещодавно грав у команді ватажка бойовиків «ДНР» (фото)
-
Розсилка
Навесні ця команда стала володарем Кубка області
У 2018 році в «Каховку» перейшов екс-форвард «Оплот Донбасу» Сергій Козаченко.
У складі команди, почесним президентом якої є ватажок так званої «ДНР» Олександр Захарченко, українець виступав у 2016-2017 роках.
«Оплот Донбасу» виступав не тільки в чемпіонаті «ДНР», але і в чемпіонаті Ростовської області.
Цей клуб було створено на базі команди «Донецьк» у жовтні 2015 року.
Президентом нового футбольного клубу став глава Донецької міської адміністрації Ігор Мартинов, а почесним президентом - Олександр Захарченко.
«Каховка» виступає в чемпіонаті Херсонської області, є бронзовим призером кубка регіонів УЄФА, дворазовим чемпіоном України серед аматорів.
Навесні ця команда стала володарем Кубка області, водночас Козаченко в соцмережі «ВКонтакте» написав, що кубок їде в Донецьк.
Нагадаємо, що 21 травня у бою під Горлівкою загинув екс-футболіст донецького «Металурга».
Джерело: Мост